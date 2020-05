Dit werd in beslag genomen op Eindhoven Airport: 'Stressballetje kan al voor veel ellende zorgen'

Wachten op privacy instellingen... De Koninklijke Marechaussee toont in beslag genomen (nep)wapens. Volgende Vorige 1/2 Honderden wapens in beslag genomen

Kapmessen, boksbeugels en een stressballetje in de vorm van een handgranaat. Het is zomaar een greep uit de 245 wapens die de Koninklijke Marechaussee vorig jaar in beslag heeft genomen op Eindhoven Airport. Onder de vangsten zijn opvallend veel messen en nepwapens.

Geschreven door Rene van Hoof

Een keukenmesje dat iemand per ongeluk in zijn handbagage heeft, kan al genoeg zijn voor een hoop ellende op Eindhoven Airport. Wie daarmee bij de veiligheidscontrole betrapt wordt, kan voor verhoor mee met de Koninklijke Marechaussee. De kans is groot dat je dan je vlucht mist.

Wie zoiets in bezit heeft kan een geldboete krijgen.

Nog veel groter was de impact toen iemand werd betrapt met een grinder, een klein molentje dat lijkt op een handgranaat en dat gebruikt wordt om wiet mee te vermalen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd er voor de zekerheid bij gehaald en de luchthaven werd deels ontruimd, met alle gevolgen van dien.

Zelfs onschuldige voorwerpen kunnen voor problemen zorgen. Zoals een groen stressballetje in de vorm van een handgranaat. Degene die daarmee betrapt werd, is aangehouden door de Marechaussee en zal ongetwijfeld veel stress hebben gehad. "Wie zoiets in bezit heeft kan een geldboete krijgen, daar gaat het Openbaar Ministerie over", zegt brigadecommandant Dewi Kunstt van de Marechaussee.

Je komt Amerika niet meer in.

Probleem is dat de regelgeving per land verschilt. Zo is het bezit van pepperspray in Duitsland legaal en in Nederland strafbaar. Wie uit Duitsland komt en daarmee betrapt wordt krijgt een aantekening bij zijn naam, wat bijvoorbeeld later lastig kan zijn bij sollicitaties", zegt John van Doormalen van de Koninklijke Marechaussee.

Ook als je een 'creditcardmes', een mesjes in de vorm van een creditcard, hebt, heeft dat volgens Van Doormalen grote gevolgen: "Je komt Amerika niet meer in."

Door de coronacrisis ligt Eindhoven Airport er nu al weken verlaten bij. Het aantal wapenvangsten door de Koninklijke Marechaussee is opgedroogd, al wordt er incidenteel toch nog steeds iets gevonden bij de schaarse controles. Volgend jaar zal dat ongetwijfeld zichtbaar zijn in de cijfers over dit jaar. Want waar geen reizigers zijn, zijn geen overtredingen en (nep)wapens.