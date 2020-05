Emy (17) verveelt zich rot nu haar eindexamen achter de rug is: geen stunt, geen gala

Wachten op privacy instellingen... Emy van Oss op haar studeerplekje (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige 1/2 Eindexamen in coronatijd

Als haar nieuwe hondje Pippi slaapt, verveelt de 17-jarige Emy van Oss uit Helmond zich rot. De eindexamens zitten er op voor de havo-scholier, maar alle feestelijkheden blijven door de coronamaatregelen uit: geen examenstunt, geen gala. En dus puzzelt Emy maar een beetje om de tijd door te komen.

Geschreven door Alice van der Plas

Emy is een van de leerlingen uit het NOS-project 'De Eindexamenklas'. NOS Stories volgt een groep eindexamenleerlingen die dit jaar hun examen in het water zien vallen door de coronacrisis. Emy is klaar met de eindexamens, maar wil nog graag herkansen. "Onze school wilde graag de herkansingen aanbieden omdat het een unieke situatie was. Zo kan ik mijn cijfer nog een beetje ophalen." Maar Emy denkt wel dat ze geslaagd is. "Ik sta overal voldoende voor."

Eindexamen doen in coronatijd was bizar voor Emy. "Ik heb gewoon eindexamen gedaan op school. Alleen zaten er veel minder mensen in de gymzaal. Op een gegeven moment zat ik helemaal alleen met twee docenten."

Toekomstplannen

Emy had allerlei plannen voor na haar havo-tijd. Graag wil ze een ski-opleiding gaan doen in Oostenrijk. Maar of dat doorgaat, is nog even spannend. "Ik zou het wel erg vinden als dat niet doorgaat, want ik zag deze opleiding echt als een beloning na vijf jaar hard werken."

Voor de zomer heeft Emy gelukkig wel een bijbaantje, ook al lagen die volgens haar ook niet voor het oprapen. "Ik kan gelukkig aan de slag als caissière." En dan hoopt ze op 4 juni officieel de vlag buiten te kunnen hangen.