Dongen bestrijdt op allerlei manieren de eikenprocessierups, sommige zijn omstreden (foto: Remco de Ruijter). Vlieg vermoordt eikenprocessierups op gruwelijke wijze, maar het helpt wel

Het klinkt als een horrorverhaal. In Dongen leggen vliegen in de zomer hun eitje op een eikenprocessierups. Dat eitje ontwikkelt zich in de rups. En zodra de rups in het nest een cocon maakt, komt er geen vlinder uit maar een vlieg. "Omdat hij volledig van binnenuit is opgevreten", lacht landschapsbeheerder Jeroen Snaaijer. "Het is een luguber verhaal, maar ja. Zo werkt de insectenwereld nu eenmaal."

Geschreven door Tom van den Oetelaar

Bovenstaand verhaal is allesbehalve horror voor de gemeente Dongen: die is er maar wat blij mee. Het park De Bergen werd vorige zomer geplaagd door eikenprocessierupsen. Basisschoolkinderen die hun gymles in de buitenlucht hadden, werden geterroriseerd door de haartjes van het insect.

Op deze natuurlijke wijze hoopt de gemeente de plaag dit jaar binnen de perken te houden. Ze zet een waaier aan methodes in. Even buiten het park heeft Conny Mahieu in haar voortuin een tafeltje ingericht met daarop een paar planten. Op die planten zitten kleine eikenprocessierupsjes.

Rupsen eten

Maar als het goed is, niet lang meer. Want in de bomen aan de andere kant van de weg hangen kooitjes voor allerlei vogels. Die komen op de voedertafel van mevrouw Mahieu af: "Zo worden de dieren extra uitgenodigd om de rupsen te eten. Dus ook als ze ze nog niet op het menu hebben, dat ze die ook eens uitproberen. Alles om de natuur schoon te houden zonder gif."

Conny Mahieu bij haar voedertafel (foto: Omroep Brabant).

Toch is Dongen zeker niet heiliger dan de paus. Want even verderop, aan de Oude Baan, worden bomen ingespoten met Xentari. Een biologisch bestrijdingsmiddel. Maar de Vlinderstichting is er allesbehalve blij mee. Woordvoerder Jurriën van Deijk: "Dat bestrijdingsmiddel doodt alle rupsen die in de eik leven. In een eik kunnen wel honderd verschillende soorten rupsen leven. Die rupsen zijn heel belangrijk voedsel voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen."

Lastig probleem

De Vlinderstichting begrijpt heus wel dat de eikenprocessierups een plaag is en bestreden moet worden, benadrukt Van Deijk. "Het is een lastig probleem en niks doen is geen optie, zeker op drukke plekken. Maar maak een goede afweging: waar spuit je wel en waar niet? Soms zien we dat er maar lukraak gespoten wordt, op plekken waar niet eens eiken staan. Dus gebruik het vooral op de plekken waar de plaag het ergst is."

Dat is ook wat Dongen doet, benadrukt wethouder Petra Lepolder: "Helaas hebben we hier aan de Oude Baan geen andere keus. De overlast is hier zo groot. Maar we doen het heel beperkt en we hebben het afgestemd met de Vlinderstichting."