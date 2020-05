Hanneke ligt al weken in coma, haar dochter verkoopt nu afhaalmaaltijden voor Hannekes restaurant

De familie De Marco, Hanneke in de witte blouse (foto: Amici d'Italia)

Hanneke de Marco (47) uit Oss ligt al bijna zes weken in coma door het coronavirus. Omdat ze een eigen restaurant heeft en thuis de kostwinner is, komt er nauwelijks geld binnen voor haar gezin. Daarom is buurvrouw Anita (52) een crowdfundingsactie begonnen.

Geschreven door Michelle Peters

Op 28 maart werd Hanneke opgenomen in ziekenhuis Bernhoven. Sindsdien ligt ze in coma. De eerste drie, vier weken was het kantje boord, vertelt haar buurvrouw en vriendin Anita. "Meerdere organen, zoals haar hart en nieren, gingen raar doen door het virus."

Hannekes man en twee dochters zaten iedere dag in spanning te wachten op nieuwe informatie van de artsen. "We hebben veel gehuild met z'n allen", vertelt Anita. "Ik belde veel met haar man, want het gezin zat eerst een tijdje in quarantaine."

Inmiddels is Hanneke stabieler. Ze opent af en toe haar ogen, maar praat nog niet. Er mag iedere avond één bezoeker komen. Of en wanneer ze uit haar coma ontwaakt, is nog maar de vraag. En dan is het ook nog afwachten hoe ze herstelt. Eén ding is zeker: de artsen en verpleegkundigen doen alles wat ze kunnen. "Het is ongelofelijk wat die mensen presteren en wat ze betekenen voor Hanneke en haar gezin", vertelt Anita.

Amici d'Italia

Maar Hannekes restaurant, Amici d'Italia, kan voorlopig nog niet open. "Het is een huiskamerrestaurant", licht Anita toe. "Hanneke kookt en serveert. Haar 19-jarige dochter vangt een deel op. Ze maakt en verkoopt maaltijden. Maar ze kan geen volledig restaurant runnen en ze moet ook weer naar school toe uiteindelijk."

Met de crowdfundingactie moet er geld binnenkomen voor Hanneke en haar gezin. Er is nu drieduizend euro verzameld, maar dat is volgens Anita nog lang niet genoeg. "Ik wil het gezin een beetje lucht geven, zodat er geld is als Hanneke wakker wordt uit haar coma." Hoeveel geld dat dan moet zijn, weet Anita nog niet. "In ieder geval nog veel en veel meer."