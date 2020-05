Buitenbad in Oud Gastel blijft rest van het jaar dicht: 'Er is te veel onduidelijk'

De duikplank blijft dit jaar leeg bij zwembad Blankershove in Oud Gastel

Zwembad Blankershove in Oud Gastel gooit de handdoek in de ring en blijft de rest van het jaar dicht. Woensdag maakte het kabinet de versoepeling van de coronamaatregelen voor verschillende sectoren bekend. Maar onduidelijk blijft hoe en wanneer de zwembaden weer open kunnen. In Oud Gastel willen ze een besluit hierover niet langer afwachten. Het zwembad blijft dit jaar daarom leeg.

Geschreven door Erik Peeters

Voor zover bekend is Blankershove het eerste zwembad dat een dergelijk rigoreus besluit neemt. Het zwembad is eigendom van een stichting en wordt gerund door vrijwilligers. "We vinden het vreselijk zonde maar we hebben hier unaniem voor gekozen. We vonden het belangrijk om duidelijkheid te geven", aldus voorzitter Remy Bolmer van het zwembad.

Toezicht onmogelijk

Mochten de zwembaden alsnog eerder open mogen onder voorwaarde van de anderhalve meter maatregel, is dat voor Blankershove geen optie. "We zijn een recreatief bad dus dat betekent dat je hier geen lijnen in kunt maken. Ook op het gras loopt en springt iedereen door elkaar. Ik denk dat je de hele dag met een meetlat in je handen agent moet spelen om dat te handhaven. Of het dan nog leuk is, is vers twee."

Voorzitter Remy Bolmer maakte in dertig jaar nooit eerder mee dat het zwembad dicht blijft (foto: Erik Peeters)

Roeland en Remy verwachten dat meer buitenbaden dit jaar dicht zullen blijven omdat ze het niet de moeite vinden om voor een korte tijd het bad te openen. "Zwembaden met zowel een binnen- en buitenbad zullen misschien wel open gaan omdat zij ook zwemlessen en zwemmen voor doelgroepen organiseren. Dat hebben wij hier niet, het is hier vrijheid blijheid."

Stil

Normaal is het zwembad in Oud Gastel rond deze tijd tot aan de de rand gevuld. Nu staat en blijft het dit jaar leeg. "Heel raar dat er geen water in zit en dat je niemand hoort. Heel vreemd."