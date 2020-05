Geen juichstemming bij werkgevers na persconferentie: 'Crisis gaat lang nawerken'

Blij is hij met het perspectief voor bijvoorbeeld kappers en horeca-ondernemers. Maar voor middelgrote en grotere ondernemingen, zijn achterban, mist Eric van Schagen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant, dit perspectief juist. Van een juichstemming is bij hem dan ook nog zeker geen sprake na de persconferentie van premier Mark Rutte woensdagavond.

"Deze crisis gaat nog lang nawerken", zo stelde hij in een extra uitzending van het Omroep Brabant Nieuws na afloop van de persconferentie. Volgens Van Schagen is het een kwestie van de lage adem voordat de Brabantse economie er weer bovenop is. Voordat de interne en internationale vraag weer op peil is, kunnen we volgens hem zomaar drie jaar verder zijn. In de tussentijd ziet hij de werkloosheid verder oplopen.