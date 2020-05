Zo komen we uit de intelligente lockdown, kijk hier de persconferentie terug

Wachten op privacy instellingen... Mark Rutte tijdens een eerdere persconferentie (foto: ANP/Bart Maat). Volgende Vorige 1/2 De belangrijkste punten uit de persconferentie

Hoe komen we met zijn allen uit de intelligente lockdown? Tijdens de persconferentie woensdagavond schetste premier Mark Rutte een stappenplan. Te beginnen op maandag 11 mei als bijvoorbeeld kappers weer open mogen. Op 1 juni volgt de volgende stap. Dan kunnen we bijvoorbeeld weer, onder voorwaarden, naar het terras. En ook restaurants mogen vanaf dat moment weer beperkt open. Kijk de persconferentie hieronder terug.

Geschreven door Sandra Kagie

"Nederland kan alleen van het slot als iedereen zich verstandig blijft gedragen", zo benadrukte premier Rutte aan het begin van de persconferentie. De versoepeling van de regels gaat in zijn woorden 'zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord'. "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf", zei hij opnieuw. Thuiswerken blijft nog steeds de norm. En dat geldt ook voor anderhalve meter afstand houden, zoveel mogelijk je handen wassen en hoesten en niezen in je elleboog.

Coronaminister Hugo de Jonge benadrukte op zijn beurt dat het streven is om vanaf 1 juni iedereen met klachten te kunnen testen. Ook wordt het bezoekverbod aan verpleeghuizen volgens de minister stap-voor-stap versoepeld. Vanaf maandag mogen 25 verpleeghuizen in Nederland bij wijze van proef de deuren alweer openen. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk.

Vervolgens zette de premier het stappenplan uiteen dat het kabinet heeft opgesteld om uit de lockdown te komen. Te beginnen op 11 mei.

Na 11 mei

We kunnen vanaf maandag 11 mei weer naar de kapper. En ook de meeste andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten en opticiëns kunnen vanaf die dag weer aan de slag. Datzelfde geldt voor rij-instructeurs. Ook bibliotheken gaan vanaf maandag weer open en net als jongeren mag iedereen van achttien jaar en ouder vanaf maandag ook weer buiten sporten. Eerder was al duidelijk dat basisscholen deze maandag weer beginnen.

Voor alle versoepelingen geldt dat bij de uitoefening ervan de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk in acht moet worden genomen. Afspraken voor bijvoorbeeld de kapper kunnen daarbij alleen op afspraak plaatsvinden.

Na 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen we ook weer naar de bioscoop, een voorstelling of museum. Voor bioscopen en concertzalen geldt wel de beperking van maximaal dertig bezoekers. En museumbezoekers moeten van tevoren een kaartje bestellen zodat musea de bezoekersstromen in goede banen kunnen leiden.

Wil je een drankje doen op een terras dan is dit vanaf deze datum ook weer mogelijk. Voorwaarde is wel dat iedereen aan een tafeltje zit en rekening houdt met de anderhalvemeter-regel. Ook restaurants, cafés , theaters, musea en concertzalen mogen weer beperkt open. Zo geldt voor restaurants en cafés dat er maximaal dertig mensen binnen mogen zijn. Dit inclusief personeel.

Vanaf deze datum zal het openbaar vervoer weer rijden volgens de normale dienstregeling. Reizigers moeten wel verplicht een mondkapje dragen. Doe je dit niet dan riskeer je een boete. Belangrijk hierbij is wel dat reizigers geen medische maskers kopen, die zijn en blijven met name voor het zorgpersoneel. Koop dus een eenvoudig mondkapje of maak er zelf een, is het advies. Doel van deze maatregel is vooral het voorkomen dat de drager van een mondkapje anderen besmet als hij het virus onder de leden heeft. Vanaf 1 juni gaan middelbare scholen weer open en vanaf 15 juni mogen mbo-opleidingen weer praktijkexamens doen.

Na 1 juli

Vanaf 1 juli mogen cafés, restaurants, bioscopen, culturele instellingen en kerken weer honderd mensen tegelijk toelaten. Die ruimere grens geldt vanaf dat moment ook voor bruiloften en uitvaarten. Alle aanwezigen moeten wel anderhalve meter onderlinge afstand bewaren, tekende Rutte hierbij aan. Daarbij kan elke versoepeling alleen maar doorgaan wanneer het coronavirus in de tussentijd niet opnieuw om zich heen grijpt.

Campings en vakantieparken krijgen vanaf 1 juli ook meer mogelijkheden. Gezamenlijke sanitaire voorzieningen mogen vanaf dat moment namelijk weer gebruikt worden.

Na 1 september

Onder meer sportscholen, maar bijvoorbeeld ook sauna's moeten wachten tot 1 september voordat ook zij hun deuren weer kunnen openen. Vanaf dat moment mag er ook weer binnen worden gesport. En contactsporten kunnen weer worden gedaan.

Het streven van het kabinet is nog steeds om vanaf 1 september weer betaald voetbal in Nederland toe te laten. Grote evenementen zijn vanaf 1 september nog niet toegestaan. Dat betekent dat er na 1 september vooralsnog geen toeschouwers welkom zijn bij voetbalwedstrijden uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Extra aandacht

Met het stappenplan zoals nu geschetst, stelt het kabinet ook mensen teleur, gaf de premier aan. "Dat kan hard binnenkomen", zo zei hij. De sectoren die dit treft, krijgen volgens de premier in het tweede steunpakket dat er komt extra aandacht.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

