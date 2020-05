Terrassen en cafés mondjesmaat open, Bredase horecavereniging niet blij

Een lege Grote Markt in Breda (Foto : Ronald Strater)

Met dertig mensen in de kroeg of op het terras. Zo gaat het er, in ieder geval in de maand juni, uit zien. Een opluchting voor veel mensen, maar niet iedereen is er blij mee. "Kansloos", noemt Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland het.

Geschreven door Michelle Peters

Woensdagavond maakte het kabinet bekend dat de horeca vanaf 1 juni weer open mag. Maximaal dertig mensen, inclusief personeel, mogen dan op het terras zitten. Kroegbaas De Vos houdt zijn hart vast voor de toekomst van horecaondernemers. "Er zullen best wat mensen opgelucht ademhalen. Ondernemers die bijvoorbeeld een klein terras of café hebben. Maar om de rest maak ik me zorgen."

Een man of vijfentwintig, dertig op het terras. Beter dan niets, zou je misschien denken. Daar is De Vos het niet helemaal mee eens. "Het kost me namelijk geld om open te gaan. Ik moet wel mijn rekeningen betalen, maar ondertussen verdien ik maar twintig procent van wat ik normaal zou verdienen. En stel je voor dat er straks vijfentwintig man straalbezopen in je kroeg zit. Hoe gaan ze zich dan aan de regels houden?"

Steunpakket

Het kabinet heeft beloofd met een tweede steunpakket te komen voor horecaondernemers om de maanden juni, juli en augustus te overbruggen. Maar dan moet dat pakket er wel echt komen. En zeker niet te laat, zegt De Vos. "Ook is het nog maar de vraag welke ondernemers 1 juni nog gaan halen. Ik ken er genoeg die de handdoek al in de ring hebben gegooid."

Toch ziet hij genoeg mogelijkheden. “Er kunnen tafeltjes komen in publieke ruimtes, bijvoorbeeld op het Kasteelplein.” Ook voor nachthorecagelegenheden die geen terras hebben, zijn er volgens De Vos dan mogelijkheden. “Die zouden daar wat tafeltjes kunnen zetten en zo toch ook geld kunnen verdienen.” Achter de schermen werkt de ondernemer ook aan andere ideeën. Met behulp van een aantrekkelijk plan, wil hij proberen de data van het kabinet naar voren te halen. "De oplossingen liggen nog op de tekentafel. Daar kan ik nu nog niks over zeggen."