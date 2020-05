Horeca is klaar om terrassen te openen, maar voor sommigen is dat niet genoeg

Wachten op privacy instellingen... Meten is weten bij De Colonie in Breda. (Foto: Birgit Verhoeven) Terrasstoelen worden schoongemaakt. Volgende Vorige 1/3 Breda bereidt zich voor op volle terrassen

Tafeltjes worden schoongemaakt en de terrassen worden opgemeten: op de Grote Markt in Breda bereiden horecazaken zich voor op de mogelijke opening van de terrassen per 1 juni. Bij restaurant De Colonie zijn twee medewerkers buiten druk in de weer met een meetlint. Ze bekijken hoeveel tafels er passen wanneer ze rekening houden met de benodigde anderhalve meter afstand.

Geschreven door Ista van Galen

“Normaal gesproken hebben we vijf rijen met vijf tafels. Maar als we nu drie rijen van drie doen, is er tussen ieder plekje precies de juiste afstand”, vertelt Dineke van De Colonie. Ze is blij dat de terrassen per 1 juni misschien wel weer open mogen. “Alleen al het geluid van de tafel die je neerzet, heb ik gemist. Ik heb zo’n zin om weer wat te doen. We zijn er klaar voor.”

Genoeg mogelijkheden

Volgens Johan de Vos van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland is het nog wel even spannend wat er uit de persconferentie van woensdag gaat komen. “We hopen op wat verlichting voor de horeca”, vertelt hij. “In Breda heeft de gemeente gezegd: 'Denk zelf ook na over hoe je de terrassen in de stad kunt verdelen.' Dat is positief.”

Er zijn volgens De Vos dan ook genoeg mogelijkheden. “Er kunnen tafeltjes komen in publieke ruimtes, bijvoorbeeld op het Kasteelplein.” Ook voor nachthorecagelegenheden die geen terras hebben, zijn er volgens De Vos dan mogelijkheden. “Die zouden daar wat tafeltjes kunnen zetten en zo toch ook geld kunnen verdienen.”

Een doekje voor het bloeden

Volgens Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is het openen van de terrassen fijn, maar nog lang niet genoeg om de klappen op te vangen. “De horeca is al weken dicht, dus de geldnood is hoog. Maar als je alleen een terras mag openen met veel minder tafels en binnen mogen geen mensen zitten, dan is dat eigenlijk niet haalbaar”, vertelt hij.

“Kijk, we starten liever dan dat we gesloten blijven. En ik kan leven met de anderhalvemeter-economie. Maar er is wel een steunpakket bij nodig. Alleen de terrassen open is een doekje voor het bloeden en zonder steunpakket is dat doekje veel te klein.”

'Gemeente wil dat niet'

Het spreiden van de terrassen en bijvoorbeeld tafeltjes neerzetten in publieke ruimtes, lijkt volgens Kuenen niet mogelijk. “Ik zou het liefst natuurlijk willen dat iedereen maximaal terras kan krijgen. Maar we kunnen niet de openbare orde en veiligheid opzijschuiven om toe te staan dat mensen meer ruimte hebben voor een terras. En de gemeente wil dat ook niet.”

Op een bankje naast het stadhuis in Breda zit een stel te genieten van de zon. “De Grote Markt is onze voortuin. We zitten hier bijna altijd en kijken naar iedereen die voorbijkomt”, vertellen ze. “Maar het terras is gezelliger. We hopen voor onszelf en de horeca dat die weer open kunnen. Dan staan we hier direct.”

Of ze het niet erg vinden dat de tafels en stoelen wat verder uit elkaar komen te staan? “Nee, dan praten we maar gewoon wat harder.”