Hanny is opgelucht, haar kapsalon kan weer open.

Met spanning werd er woensdagavond in kapsalon De Gruyter in Den Bosch naar de persconferentie gekeken. De verwachting was al dat Mark Rutte zou zeggen dat de kappers vanaf maandag weer aan het werk mogen. Maar bij het uitspreken van die woorden, zag je Hanny de Gruyter ontspannen: ‘’Eindelijk mogen we mensen weer mooier maken.’’

Geschreven door Noel van Hooft

Wachten op privacy instellingen...

Kapster Hanny was er twee weken geleden al helemaal klaar voor. De kappersstoelen staan verder uit elkaar met daartussen planten. ‘’Zo maken we het niet te kil en houden klanten afstand van elkaar’’, zegt de kapster.

Achter de klant

Bij binnenkomst beginnen de coronamaatregelen al. Er staat desinfectiegel en de receptie is beschermd met een plasticwand. En ook waar de haren gewassen worden hangen grote plasticschotten tussen de vier stoelen.

Rutte benadrukte dat er zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand bewaard moet blijven. Bij knippen is dat natuurlijk niet mogelijk. ‘’We blijven altijd achter de klant staan’’, benadrukt Hanny. ‘’Ook als we advies geven doen we dat achter de klant en dan communiceren we via de spiegel.’’

Masker voor gezicht

Maar heel soms moet de kapper even voor het gezicht van de klant komen. ‘’Alleen bij een lastige pony moeten we voor de klant staan. Dan zetten we een face shield op.’’ Dat is een groot doorzichtig master die voor het hele gezicht hangt. En mochten klanten het fijn vinden kan Hanny of één van de 28 medewerkers een mondmasker opzetten.

x

Vanaf morgen verwachten ze bij De Gruyter, en natuurlijk bij alle kappers in Brabant, mega drukte aan de telefoon. Hanny heeft twee mensen aan de receptie gezet zodat mensen een afspraak kunnen komen maken. En er zitten vijf mensen in een belteam. ‘’Er staan al afspraken vanaf 20 mei, op die datum mochten we eigenlijk pas open. Die mensen gaan we bellen en kijken of ze eerder willen.’’

En om alle drukte en de mindere capaciteit op te vangen is de kapperszaak vanaf volgende week elke dag van negen tot negen open.