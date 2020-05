Buffetrestaurant Bouvigne Paradijs in Breda wordt grootste afhaalchinees in West-Brabant

Bouvigne Paradijs in Breda (foto: Raoul Cartens)

Met 900 zitplaatsen is Bouvigne Paradijs, tussen Mastbos en Markdal in Breda, het grootste buffetrestaurant van West-Brabant. Maar in coronatijd heeft die titel geen enkele status. Binnen heerst een oorverdovende stilte, want de tent is dicht. Om toch iets van inkomsten binnen te krijgen gooit eigenaar Wim Yeh nu het roer om. Bouvigne wordt de grootste afhaalchinees in West-Brabant. "Winst kun je dit jaar wel vergeten, maar misschien kunnen we quitte spelen."

Geschreven door Raoul Cartens

Netjes gezegd: een 'all you can eat' buffetrestaurant. Plat gezegd: een vreetschuur. Hoe je Bouvigne Paradijs ook bekijkt, het is in West-Brabant al 25 jaar een begrip. Van oosterse gerechten met finesse tot simpele pizza en frikandellen; voor een vast bedrag kunnen de gasten onbeperkt opscheppen.

Pijnlijk

Anderhalf jaar geleden kocht Wim Yeh het restaurant aan de Bouvignelaan in Breda. Hij investeerde veel geld in de modernisering van Bouvigne en de kwaliteit van het aangeboden voedsel. Hoewel hij volledig achter alle coronamaatregelen staat, laten de lege tafels hem zeker niet onberoerd: "Zeer pijnlijk. We hebben nu wel de kosten, maar geen inkomen."

"Bouvigne was altijd al een begrip in de omgeving. Wij hadden het druk genoeg met klanten om geen afhaalchinees te hoeven zijn. Maar nu zijn we door de coronacrisis genoodzaakt om dat wél te gaan doen. Ook gaan we aan de slag in de catering, dus gaan we het voedsel brengen."

Opscheplepels

Woensdagavond maakte het kabinet bekend dat restaurants vanaf 1 juni beperkt open mogen gaan. Wim Yeh was daar al op voorbereid. Want in een buffetrestaurant zit elke gast met zijn of haar handen per gerecht aan dezelfde opscheplepel: "Net zoals in de supermarkt met winkelwagentjes, ga ik extra personeel inzetten om die opscheplepels na elke klant te reinigen."

Ook over de anderhalve meter afstand heeft hij nagedacht: "Wij zullen telkens tussen de klanten een tafel onbezet houden, waardoor die afstand is gegarandeerd. Wel is het nodig om de openingstijden te verruimen, zodat we gespreid zo veel mogelijk klanten per dag kunnen ontvangen."

Kansen

Het zal wennen zijn voor de trouwe klanten van Bouvigne Paradijs, waarvoor de enorme drukte soms zelfs ergerlijk was. Maar voor Wim Yeh zijn de beperkte kansen door de cononacrisis een manier om het geliefde restaurant aan de rand van het chique Bredase stadsdeel Ginneken door de crisis heen te loodsen.