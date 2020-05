Twee auto’s in vlammen op in Tilburg

Twee auto’s zijn in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door een brand in Tilburg. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken.

Rond vier uur in de nacht kwam de melding van de brand binnen. Twee auto's stonden in lichterlaaie op de Kreutzerstraat. Voor de brandweer was er geen redden meer aan. Het enige dat ze kon doen was de vlammen doven.