Nieuwe Brabantse coalitie presenteert vanmiddag gemaakte afspraken

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten presenteert donderdag het bestuursakkoord. Daarin staat welke toekomstvisie VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant voor onze provincie hebben bedacht. Te beginnen tot 2023 als er nieuwe verkiezingen zijn. Woensdag werd al bekend wie de gedeputeerden zijn.

Het nieuwe bestuursakkoord moest er komen nadat het CDA onder druk van de boerenachterban de stekker uit de oude coalitie trok en er geen meerderheid meer was. Na maanden onderhandelen vonden de vier genoemde partijen elkaar.

Veel Brabanders kijken uit naar het nieuwe akkoord. De boeren zullen willen weten of ze meer tijd krijgen hun stallen milieuvriendelijk te maken. De milieumensen zijn benieuwd hoe de provincie de energietransitie denkt te realiseren nu die portefeuille naar Forum voor Democratie is gegaan. Forum vindt die overschakeling naar meer milieuvriendelijke energiebronnen geen taak is voor de provincie.