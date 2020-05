Adrien is rechtbanktekenaar en werkt nu vanuit huis: 'Via Skype voelt het niet zo echt'

Wachten op privacy instellingen... Rechtbanktekenaar Adrien Stanziani in zijn atelier in Den Bosch Stanziani tekent niet op papier maar op een Ipad. Volgende Vorige 1/3 Rechtbanktekenaar in tijden van corona

Geen koude rechtszalen, geen koffie uit de automaat en geen uren wachten in een kale perskamer. Het leven van rechtbanktekenaar Adrien Stanziani (28) uit Den Bosch ziet er deze dagen heel anders uit. Tekenen doet hij nog steeds, maar dan vanachter een computerscherm. Thuis dus.

Geschreven door Tessel Linders

Lokaal 14 van de voormalige IVO/MAVO aan de Sint Josephstraat in Den Bosch is het splinternieuwe atelier van Adrien en twee creatieve vrienden. De verf is nog nauwelijks droog. Hij noemt het zijn 'coronaklus' om het lokaal op te knappen. Nu het af is, heeft hij weer een werkplek. "Het is fijn om de deur uit te kunnen naar je werk."

Routine

Want ook al heeft het wel wat, dat aangewezen zijn op jezelf, toch mist hij de routine. "De treinreis naar die bepaalde rechtbank. De tijd onderweg om de zaak nog eens goed te overdenken en natuurlijk het contact met mijn collega's", zegt Adrien.

Dat hij rechtbanktekenaar wilde worden, wist hij al heel vroeg. Hij was nog geen twaalf toen hij voor het eerst dergelijke tekeningen in het nieuws zag. "Dat wil ik. Ik moest dus naar de kunstacademie." Hij had dat dan wel bedacht, zijn leraren stonden er niet meteen om te springen. "Ik heb echt mijn best moeten doen om ze te overtuigen. En eerlijk, ik ben ook de enige die per se deze keuze wilde maken."

Alles in strakke lijnen

Het is de spanning van de dag, legt Adrien uit. "De druk. Het moet in één dag af. De emoties van de dag, alles zie je terug in die strakke lijnen, dat snelle schetsen." Hij tekende op school portretjes van zijn leraren tijdens de les. "Ik merkte toen al dat ik zo beter kon luisteren, mij beter kon concentreren."

Maar hoe kom je als jonge kunstenaar in de wereld van de gevestigde rechtbanktekenaars terecht? Adrien besloot de mensen tegen wie hij zo enorm opkeek gewoon te bellen. "Aloys Oosterwijk, Petra Urban, ik heb ze gewoon benaderd. Ze hebben mij met veel plezier naast zich geduld in de rechtszalen omdat ik ze helemaal niet van hun troon wíl stoten."

Tekenen op de iPad

Want Adrien is niet alleen jong, hij is ook vernieuwend. Hij tekent niet op papier, maar op een iPad. "Misschien hoort dat wel bij deze tijd. Ik vind het heerlijk, om zo in lagen te kunnen werken. Weet je wat grappig is? Ik gebruikte vroeger nooit een gum. Nooit. En nu blijf ik gummen om die lijnen extra scherp te maken. Heerlijk!"

Hij is blij dat het werk in deze tijd toch door kan gaan, al is het natuurlijk totaal anders dan dat hij gewend is. "Je wordt nu meegenomen in een beveiligde Skype-vergadering. Je moet dus nog steeds een aanvraag doen om te mogen tekenen en als dat wordt goedgekeurd dan krijg je een inlogcode. Nu teken ik dus een computerscherm na", lacht Adrien.

Gewoon weer naar de rechtbank

Het is de pro forma in de zaak van Nicky Verstappen vandaag. Hij tekent voor de nieuwssite NU.nl. Vandaag dus met echte koffie en ruimte voor een interview tijdens de schorsing. Toch kan hij niet wachten om weer gewoon naar de rechtbank te gaan om te tekenen. "Het is dan toch 'echter' of zoiets..."