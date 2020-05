Christel de Laat pessimistisch over heropening theaters: 'Dit is gewoon niet te doen'

Verboden cabaretopnames gaan viral: uitverkochte voorstellingen Christel de Laat

"Rutte had beter kunnen zeggen dat de theaters gesloten blijven, want optreden voor 30 man is niet rendabel", zegt podiumdier Christel de Laat uit Schijndel.

Geschreven door Femke de Jong

"In Veghel had ik een uitverkochte zaal. Ik moet dan 23 keer optreden om iedereen met een kaartje tegemoet te komen. Dat is toch waanzin. Bovendien lijkt het me voor de bezoeker ook niet leuk. Je wilt toch een beetje anoniem in die zaal zitten. Met 30 man kan ik iedereen vragen hoe het gaat en een handje schudden. O nee, dat mag niet", lacht comédienne Christel de ellende weg.

Niet te doen

"Het is ook totaal niet rendabel", gaat ze verder. "Voor die 30 man moet theaterpersoneel komen opdraven en mijn geluidstechnicus en mijn impressariaat wil nog wat verdienen. Dit is gewoon niet te doen", zegt ze beslist.

Misschien biedt straks die 100 man uitkomst. "Maar ook dat zie ik wat somber in. In Veghel moet ik dan nog steeds 7 keer dezelfde show opvoeren om iedereen met kaartje te bedienen."

Openlucht optredens

In Tilburg denken ze na over optredens in de openlucht, voor met name muzikale voorstellingen. "Op zich zie ik daar meer in. We hebben in Brabant verschillende openluchttheaters, maar neem bijvoorbeeld De Kershouwe in Heeswijk, die heeft alles al afgeblazen tot 1 januari. Ze krijgen het gewoon niet rond met die anderhalvemeter-maatregel."

Er zitten praktische problemen bij voorstellingen vanwege die anderhalve meter. "Moet je dan de hele avond je plas maar ophouden? Er zitten zoveel haken en ogen aan die maatregelen. Dat theaters open mogen met maar 30 bezoekers is echt een wassen neus. Ik richt mij maar op 2021 en dan hoop ik dat alles weer gewoon doorgaat zoals we dat gewend zijn", sluit Christel haar verhaal.