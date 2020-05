Veel carnavalsverenigingen denken dat een 'gewone' carnaval volgend jaar onmogelijk is

Carnaval in Brabant (Foto: Archief).

Veel mensen hebben 13 tot en met 16 februari 2021 al omcirkeld in hun agenda. Dan is het weer carnaval en daar kun je je niet lang genoeg vrij plannen. Maar hoe gaat carnaval er na de coronacrisis uitzien? Veel carnavalsverenigingen in Brabant denken daar over na. 35 procent denkt dat mensen na corona niet meer zo onbevangen carnaval zullen vieren omdat ze bang zijn, zo blijkt uit een enquête van Omroep Brabant onder 44 carnavalsverenigingen.

21 procent denkt al na over een aangepaste vorm van carnaval. De meesten wachten nog even de zomer af voordat ze zich daar actief voor gaan inzetten.

Voorzichtiger

Iedereen lijkt zich er wel van bewust dat de komende editie een bijzondere gaat worden met alle mogelijke aanpassingen en naweeën door de corona-maatregelen. Esther de Bruin van Stichting vrienden van carnaval Wouw: "Ik denk dat men voorzichtiger zal zijn, en we zullen zelf ook beter kijken naar de risico's bij onze activiteiten."

Een van de vragen die we stelden aan de verenigingen was of de mensen nog wel carnaval durven te vieren, nu evenementen met grote groepen een groot gevaar blijken te zijn:

Nico Smits is al jarenlang actief voor De Heiknuuters in Budel. Hij is wat pessimistischer over de toekomst van het carnaval: "Zoals we nu carnaval hier in Budel vieren, daar maken we ons echt zorgen om. Het meeste gebeurt bij ons in een feesttent van 16 bij 40 meter waar zo'n duizend mensen dagenlang carnaval vieren. Dicht op elkaar. Dat zal dus anders moeten, maar ook betaalbaar moeten blijven." Hij denkt ook dat sommige groepen zullen afhaken zolang er geen vaccin is.

In september knopen doorhakken

Carnavalsverenigingen in Brabant houden daar al rekening mee, al lijken de meesten nog even de zomer af te wachten voordat ze zich actief gaan inzetten voor het komende carnavalsseizoen. Voor maatregelen om wel carnaval te kunnen vieren lijkt het nu nog te vroeg. De meeste carnavalsverenigingen kijken nog even de kat uit de boom, maar hopen wel op meer duidelijkheid na de zomervakantie, zo rond september.

De Helmondse vereniging De Rampetampers nam al wel een maatregel. Zij schrapten alvast de verkiezing van een nieuwe Prins Carnaval en gaan nog een jaartje door met hun Prins Ton, afgewisseld met een aantal ex-prinsen.

'Opgeven is geen optie'

Aan motivatie en energie geen gebrek bij de meeste 'carnavalsbobo's' uit Brabant. Bijna zonder uitzondering is de respons dat er vooral nu iets extra's gevraagd zal worden om het carnaval zo goed mogelijk te dienen. "Juist nu is dat een uitdaging en opgeven is geen optie."

Leon Claessens is sinds kort voorzitter van SCM Ut Germelaand in Mill. Hij krijgt het meteen voor z'n kiezen in deze roerige tijden. Maar ook hij wil er z'n tanden graag inzetten: "Het moet waarschijnlijk anders, maar we gaan ervoor!!"

"Het zal vast wel doorgaan, maar of het heel kleinschalig of toch iets groter kan is nu nog onzeker. Met het bestuur hebben we hier al over vergaderd. Grote financiële risico's lopen we als stichting niet", meent Claessens.

Maar dat iedereen die ook maar iets met carnaval te maken heeft in Brabant rekening houdt met alle scenario's is duidelijk. "Het zal een lastig jaar worden maar daarna zal er weer licht aan het einde van de tunnel zijn", zegt Hans van der Vorst van AKV de Sikken uit Teteringen.