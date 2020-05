Sportscholen balen hard van 1 september: 'Dat moet veel eerder kunnen'

Toestellen zijn op anderhalve meter van elkaar geplaatst in de sportschool van Richard Carli (foto: Richard Carli)

Sportscholen hebben veel voorbereidingen getroffen om deze maand de deuren weer te kunnen openen, maar daar stak het kabinet woensdagavond een stokje voor. Pas op 1 september mogen ze weer open. Sam van den Dungen heeft een sportschool in Made en baalt als een stekker: “Ik moest echt wel even slikken, ja.”

Geschreven door Janneke Bosch

“Ik snap ook wel dat er dingen gedaan moeten worden”, reageert hij de volgende ochtend. “Het is niet echt boosheid, wel schrik en teleurstelling.” Hij had erop gerekend dat hij per 20 mei weer open zou mogen. Maar dat gaat dus niet door.

Onbegrijpelijk, vindt ook sportschoolhouder Richard Carli. Hij heeft vestigingen in Nuenen en Veldhoven en was er helemaal klaar voor. Toestellen zijn minstens anderhalve meter uit elkaar gezet en hij heeft een pasjessysteem waarmee hij precies kan bijhouden hoeveel mensen er op elk moment binnen zijn. “Mensen moeten van tevoren een les boeken en bij de ingang staat een draaipoortje, waar je alleen doorheen kunt als je gereserveerd hebt.”

Ondanks alle aanpassingen besloot het kabinet toch dat ze nog niet open mogen. Premier Rutte zei woensdagavond tijdens de persconferentie daarover: “Bij sportscholen is het probleem dat er onderzoek nader moet worden gedaan naar de verspreiding van het virus. Je zweet er, je zit vaak in een kleinere ruimte, de apparaten waar je op sport worden vaak niet heel goed schoongemaakt."

Er gaan veel collega's omvallen. Voor mij is het ook spannend of ik het ga redden.

Onzin, vindt Carli: “We kunnen het hier juist heel goed regelen. We hebben toegangscontrole, mensen komen op afspraak en we hebben allerlei mogelijkheden om de zaak heel goed te reinigen.” Hij voelt zich oneerlijk behandeld. “Er mag straks wel dertig man in een café zijn. Ik heb 1100 vierkante meter beschikbaar en daar mag ik geen dertig man binnenlaten. Echt onbegrijpelijk.”

Het kabinet deed wel een handreiking: er wordt gekeken of die datum van 1 september wellicht dichterbij kan worden gehaald. “Dus dat betekent dat we nu zeggen: veiligheidshalve zetten we het op 1 september, maar we gaan kijken of het eerder kan”, zei Rutte woensdagavond. "Daar gaat ook het RIVM bij helpen en de branche gaan we ook inschakelen."

Sam van den Dungen hoopt het van harte: “Dat moet gewoon, vroeger dan 1 september. Er gaan zo veel collega’s omvallen. Voor mij is het ook spannend of ik het ga redden.”