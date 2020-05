Frank Lammers maakt gehakt van nieuw provinciebestuur: 'Cultuur onderscheidt ons van de apen'

Frank Lammers zit eventjes thuis.

Frank Lammers trekt ten strijde tegen het nieuwe provinciebestuur. Met name het ontbreken van een gedeputeerde voor cultuur stoot de oer-Brabander tegen het zere been. "Het is vijf voor twaalf. Als we nu niks doen, worden we een uitgeholde, dorre en droge provincie."

Geschreven door Raymond Merkx

De nieuwe Brabantse coalitie presenteert donderdagmiddag de gemaakte afspraken. Zo komt er wel een gedeputeerde met vrije tijd in de portefeuille, maar geen bestuurder voor cultuur. "Moet ik echt nog het verschil gaan uitleggen? Snappen onze bestuurders dat verschil niet", vraagt de acteur zich af in een video op Instagram.

Apen

"Cultuur is op z'n minst een tweede levensbehoefte. Dat onderscheidt ons van de apen", vindt hij. Toch is hij niet alleen maar negatief. Zo prijst hij de gedeputeerde voor landbouw. Hij noemt Elies Lemkes-Straver 'een terriër'.

Bekijk de volledige boodschap van Frank Lammers in de video:

