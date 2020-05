Attractieparken en binnenzwembaden snel weer open, druk overleg met veiligheidsregio's

De poort van de Efteling gaat binnenkort weer open (foto: Archief).

Attractieparken en binnenzwembaden gaan binnenkort weer open. "Maar hoe snel is in iedere situatie anders." Dat zegt directeur Kees Klesman van de Club van Elf, de organisatie van grootste dagattracties in Nederland. "Op dit moment zijn al die parken in druk overleg met de veiligheidsregio's om afspraken te maken."

Geschreven door Femke de Jong

Linda Engels van Safaripark de Beekse Bergen is ook vol verwachting van wat de vergadering oplevert. "Natuurlijk hebben wij nagedacht over de anderhalvemeter-maatregel, maar daar komt zoveel meer bij kijken. Dat gaat tijd kosten. Wij gaan extra sanitair plaatsen, zodat daar minder mensen samenkomen. We kijken naar de kaartverkoop, misschien komen er tijdslots. Wat doen we met de binnenruimte? Er zijn nog veel vragen en ideeën maar er is nog weinig concreets."

Ook de Efteling is donderdag in druk overleg met de veiligheidsregio over de mogelijkheden. Net als bij het safaripark is het nog even afwachten op welke termijn de poorten open kunnen.

Directeur Kees Kles van de Club van Elf weet in ieder geval zeker dat ieder park zijn uiterste best gaat doen om zo snel mogelijk open te gaan. "Het advies 'blijf zoveel mogelijk thuis' is eraf. Iedereen is weer welkom maar de ruimte moet bewaakt blijven tussen de bezoekers."

Binnenzwembaden

De binnenzwembaden mogen maandag ook weer open. "Maar verwacht nou niet dat je maandag gelijk baantjes kunt trekken", zegt woordvoerder Daniel Schildkamp van de zwembond KNZB. "Vrijdag komen we met een protocol waar alle zwembaden aan moeten voldoen. Dan pas weten zwembadbeheerders wat ze nog moet regelen om open te kunnen."

Over de houdbaarheid van het coronavirus in zwembadwater weet de woordvoerder het volgende. "Volgens het RIVM is aangetoond dat dit virus zich niet gemakkelijk verspreidt via water. Mocht iemand in het water niezen, dan wordt het meteen verdund. Bovendien werkt het chloor ontsmettend waardoor het virus vrij snel onschadelijk gemaakt wordt. We zullen in ons protocol daarom zeker iets meenemen over de minimale hoeveelheid van het chloor in het zwemwater."

Recreatieplassen

Hoe het precies zit bij recreatieplassen is nog een beetje onduidelijk. De meeste beheerders volgen de richtlijnen van het RIVM, die dus stelt dat het virus zich lastig verspreidt via water. Verder wordt natuurlijk de anderhalve meter gehanteerd.