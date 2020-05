Eenrichtingsverkeer en speciale looproutes: kinderopvang is bijna klaar voor maandag

Thuiswerken met kids: 'Het is een hele puzzel!'

Met een zelfbedachte Zoen & Zwaai-route en eenrichtingsverkeer zijn de kinderopvanglocaties van Kober in West-Brabant klaar voor alle ouders die maandag hun kinderen weer komen brengen. En de ouders? Die zijn vooral ontzettend opgelucht dat hun kinderen vanaf volgende week weer naar de opvang en naar school kunnen. "De kinderen worden ook wel een beetje gek van mij, denk ik," aldus een lachende moeder van drie kinderen.

Wekenlang was het een stuk stiller op basisscholen en kinderopvanglocaties in onze provincie. Maar daar komt maandag verandering in.

Flinke puzzel

Een grote opluchting voor Tess Akkerman uit Eindhoven. Voor de moeder van drie kinderen was het combineren van haar werk met de opvang van haar kinderen een lastige klus.

"Het was best onwerkelijk. En ook een beetje behelpen. Je moet ineens wel iets gaan bedenken voor je kinderen." Samen met de vader van haar kinderen stemde Tess af wie wanneer werkte. "Wie heeft wat nodig en hoe lossen we het zo goed mogelijk op. Het was een flinke puzzel."

Als hand van Tess omhoog ging, moesten haar kinderen stil zijn. Maar dat ging niet altijd goed...

Stil zonder kinderstemmetjes

Rian Busio is als unitmanager bij Kober verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op de locatie Zandberg in Breda. De afgelopen weken waren voor haar heel stil. "De laatste weken waren hier alleen maar kinderen van ouders met vitale beroepen. Het was hier echt heel erg rustig. We misten de kinderstemmetjes."

Om de anderhalve meter afstand te bewaren heeft Rian samen met haar collega's een speciale looproute langs alle zaaltjes uitgestippeld. "Elke ouder volgt de pijltjes richting het zaaltje van zijn of haar kind. De ouders nemen dan buiten, bij de deur, afscheid. Op gepaste afstand van de pedagogisch medewerker. Dat wordt dus wel even wennen."

'De kinderen hebben elkaar nodig'

Pedagogisch medewerker Domique Rutten kijkt enorm uit naar maandag. "We hebben hier in kleine groepjes gedraaid en dat was best wel gezellig. Maar om straks gewoon weer volle groepen te hebben en een beetje teruggaan naar hoe het was, da's voor iedereen erg leuk. De kinderen hebben elkaar ook hard nodig. De kindjes die hier niet zijn, die missen ze. Ze vragen naar elkaar. Ik denk dat de kinderen ook heel blij zijn dat ze weer hun vriendjes en vriendinnetjes mogen zien."