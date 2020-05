1299 coronadoden in Brabantse verpleeghuizen en thuiszorg, maar de piek lijkt voorbij

Foto: Pixabay

De afgelopen weken zijn er zo'n 983 mensen in de Brabantse verzorgings- en verpleeghuizen overleden aan het coronavirus. Nog eens 316 mensen die thuiszorg krijgen zijn overleden. Het aantal overlijdensgevallen stijgt al enige tijd minder snel, na een piek in begin april, zo blijkt uit nieuwe cijfers van RONAZ, het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Het is de tweede keer dat RONAZ deze cijfers naar buiten brengt. Op 17 april stond de teller nog op 857 sterfgevallen. Dit aantal is inmiddels bijgesteld naar 915 omdat sommige tehuizen hun cijfers later hebben doorgegeven.

Het verloop van de overledenen in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkzorg is te zien in onderstaande grafiek:

Hier is duidelijk een daling in de nieuwe gevallen per week te zien, met een kleine toename in verpleeghuizen sinds vorige week.

Bij de cijfers wordt wel een waarschuwing gegeven. Ze zullen nooit 100 procent volledig zijn, omdat niet alle instellingen de aantallen op dezelfde manier en op hetzelfde moment doorgeven. Conny Helder van RONAZ: "Het is een indicatie, een schatting. We moeten ons goed realiseren dat het beeld altijd een beetje onvolledig zal zijn."

Besmettingen

Naast de overleden cliënten zijn er deze week 1586 mensen (waarschijnlijk) besmet met het coronavirus. Drie weken geleden waren dat nog 2114 mensen.

Na een periode van stabilisatie is nu een lichte daling te zien in het aantal besmettingen in de wijkverpleging:

In de verpleeg- en verzorgingshuizen (intramuraal) is eenzelfde beeld te zien: