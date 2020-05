Gedenkhoek voor opa Cor Klein (98): 'Dat we je nooit meer zien is niet te bevatten'

Een eerbetoon aan opa Cor Klein (98) uit Heeswijk, geschreven door zijn kleinkinderen Noël (29) en Esmee van Hooft (28). Hij is een van de Brabanders die stierven door corona. Wij laten hier nabestaanden aan het woord die hun geliefden zijn verloren.

Geschreven door Lize Rensen

“Op 11 april is onze opa overleden aan het coronavirus. Zonder de dierbaren om hem heen heeft hij afscheid van het leven moeten nemen. Gelukkig was onze mama er de laatste 24 uur bij om namens de hele familie opa bij te staan in de laatste momenten in de strijd tegen corona.

Als kind hadden we veel aan onze opa (en oma). Samen Samson en Gert kijken, spelletjes spelen, tenten bouwen, toneelstukjes opvoeren, wandelen bij het Kasteel en natuurlijk logeerpartijtjes. Het was een tweede thuis. Een tweede thuis dat voor ons als kind erg belangrijk was.

En toen kwam het grote verdriet, onze lieve oma en jouw grote liefde kwam te overlijden. Wij zagen hoe moeilijk je het had en waar jij al die jaren er voor ons was geweest was het nu de tijd om er voor jou te zijn. Samen films kijken, eten, kaarten of gewoon lekker kletsen.

Het moment dat je in het verzorgingshuis kwam, was zwaar. Gelukkig had je veel lieve mensen om je heen en veranderde de boosheid al snel in tevredenheid. Dagelijks zat je op mama te wachten en wij genoten van onze wekelijkse momentjes. Je kwam de laatste twee jaar eigenlijk nooit verder dan de tuin van het verzorgingshuis, dat vond je prima maar wij wilden je nog laten genieten van andere momenten. Zo zijn we begonnen met frietjes eten bij Halte 5 op vrijdagavond. En dat was echt een uitje voor je. Wat kon je daarvan genieten.

Natuurlijk waren het niet alleen leuke momenten en was het soms moeilijk om te zien hoe je een slechte dag had, om je in bed te stoppen als je ziek was of de eerste keer dat je even moest nadenken wie we nu eigenlijk waren.

Je hebt een prachtige leeftijd bereikt lieve opa, maar je een maand niet kunnen zien, omdat het verzorgingshuis dicht was, was al vreemd. Laat staan dat we je nooit meer zien, dat is nog steeds niet te bevatten.

Je hebt het meest bijzondere plekje in ons hart.”



Gedenkhoek

Het RIVM komt dagelijks met cijfers over coronaslachtoffers. Dit zijn niet alleen cijfers, dit zijn mensen. Wij willen de slachtoffers van het coronavirus een gezicht geven. Nabestaanden kunnen zelf hun geliefden eren, klik hier om een inzending te sturen.

Het eerbetoon verschijnt op de website en Instagrampagina van Omroep Brabant .