Geen besmetting met coronavirus bij andere nertsenbedrijven

De twee nertsenhouderijen in Beek en Donk en Milheeze waar vorige maand het coronavirus is geconstateerd, zijn de enige in deze sector waar de ziekteverwekker is gevonden. Ook is gebleken dat de besmetting niet van dier op dier is overgedragen.

Dit wijzen de eerste resultaten uit van een onderzoek dat is ingesteld nadat enkele tientallen nertsen op de twee bedrijven ziek waren geworden of zelfs waren overleden. Ze zijn besmet door personeel van nertsenfarms.

Intensief onderzoek

De besmetting werd eind april officieel bekend gemaakt. Direct werd een gebied van vierhonderd meter rondom de twee bedrijven afgezet om eventuele verdere verspreiding te voorkomen. Deze is uitgebleven, zo blijkt uit het onderzoek, waarbij de Universiteit Utrecht, het Erasmus MC, de Gezondheidsdienst voor Dieren en Wageningen Bioveterinary Research hebben samengewerkt.

De bevindingen sluiten aan op een reactie van Haiko Koenen, de dierenarts uit Gemert bij wie de ziekteverschijnselen in de nertsenhouderijen waren gemeld. Volgens hem hebben zich daarna geen nieuwe gevallen voorgedaan.

Bezorgde reacties

Het nieuws over de besmetting leidde tot tal van verontruste reacties. Zo werd een link gelegd met infecties die op andere bedrijven zijn uitgebroken waar dieren worden gehouden. Hierbij werd gewezen op de Q-koorts en de varkenspest.

Ook de plaatselijke politiek roerde zich. Onder anderen Jan Hoevenaars, oud-huisarts en fractievoorzitter van Sociaal Gemert-Bakel, maakt zich grote zorgen. Zelfs twee partijen in de gemeenteraad van Den Bosch stelden vragen. De SP en De Bossche Groenen drongen bij burgemeester en wethouders aan op onderzoek bij een nertsenhouderij in Rosmalen. Volgens het college is hiervoor nog geen reden.

Nieuwe klap

Voor de nertsensector zelf betekende de bekendmaking een nieuwe klap. De branche weet dat ze op 2024 alle deuren moet sluiten zonder dat hiervoor, meent ze, een acceptabele compensatie tegenover staat. Ook kampt de sector met teruglopende inkomsten door een afnemende export naar China.

