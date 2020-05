Wachtlijsten bij kappers en topdrukte bij tatoeëerders: 'Vijfhonderd reserveringen op één dag'

Daniëlle van Kuijk van Kinky Kappers in Eindhoven. (eigen foto)

De plastic wandjes staan klaar en de stoelen zijn extra gepoetst. Topdrukte was natuurlijk te verwachten na de persconferentie, maar toch verrast deze enorme drukte menig kapper, schoonheidsspecialist of tatoeëerder. "We hebben nog maar enkele gaatjes."

Geschreven door Raymond Merkx

"Meteen na de persconferentie kregen we telefoontjes", vervolgt Daniëlle van Kuijk (58) van Kinky Kappers in Eindhoven. Haar zaak gaat elke werkdag open van negen uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Zelfs op zondag moet ze open.

Vanaf donderdagmiddag om 12 uur kon een afspraak gemaakt worden. "Al vijfhonderd mensen hebben een reservering gemaakt, op één dag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt." De zaak heeft tien man personeel. "Sommige collega's zitten zelfs tot 19 mei vol."

'Tatoeage ook essentieel'

Het is misschien minder voor de hand liggend dan een kapper, maar ook bij De Tattoo Zaak in Breda loopt het storm. "Ik zit de komende weken al helemaal vol. Dat was echt boven verwachting", vertelt Driekus Hendriks (46) glunderend. "Bij sommige klanten kon de tatoeage bijna twee maanden niet worden afgemaakt."

"De tatoeage blijkt ook essentieel te zijn", lacht Driekus. "Veel mensen kunnen nu niet op vakantie. Daarom wordt het vakantiegeld nu vaker besteed aan een mooie tattoo." Een corona-tatoeage zit echter nog niet in de planning.

Toch is het niet alleen maar hosanna. Jeanet de Putter van schoonheidssalon Carderina krijgt volop telefoontjes van klanten. Toch kan ze niet snel genoeg beschikken over mondkapjes en gezichtsschermen. "Ik hoop rond Pinksteren weer open te kunnen. De klanten vinden jammer, maar ze begrijpen het heel goed."

"Ik kijk enorm uit naar de kapsels die mensen zelf onder handen hebben genomen."

Bizar

Bij Sas Kappers in Roosendaal hebben ze het aantal telefoontjes zelfs geturfd. "We hadden er donderdagmiddag 91 in anderhalf uur. Dat is echt bizar", lacht Saskia de Bruijn (43). De zaak gaat zeven dagen per week open. "We zijn helemaal 'hieperdepieper' dat we weer aan de slag mogen." Bij de zaak werken meerdere kappers, de agenda van Saskia zit al het meest vol. "Tot en met 27 mei heb ik geen plek meer."

"Ik kijk enorm uit naar de kapsels die mensen zelf onder handen hebben genomen", lacht Saskia. "Dan zullen we toch flink waardering krijgen voor ons vak."

Saskia de Bruijn kan niet wachten om alle 'zelf-kapsels' te zien. (eigen foto)