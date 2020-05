Buitengesloten partijen: 'Bestuursakkoord schuift, schopt en schoffeert'

De politieke partijen die de afgelopen vier jaar nog in de provinciale coalitie zaten en nu niet meedoen, hebben geen goed woord over voor het bestuursakkoord dat VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben gesloten.

"De natuur, het milieu, de culturele sector en de noodzakelijke landbouw- en energietransities krijgen harde klappen in het nieuwe akkoord", stelt GroenLinks. Fractievoorzitter Hagar Roijackers: "Brabant liep altijd voorop. We waren de provincie van oplossingen, vernieuwing en lef. Door nu in te zetten op de ideeën uit het verleden - kernenergie bevorderen, milieuproblemen doorschuiven, cultuurvernieuwing afwijzen - kiest Brabant ervoor om onder dit rechtse bestuur af te glijden naar de laffe grijze middenmoot."

Landbouwbeleid

Ook de PvdA is niet enthousiast. De grootste zorg van die partij ligt bij het veehouderijdossier. "Het ambitieniveau en de snelheid bij deze aanpak worden door de nieuwe coalitie losgelaten. Het nieuwe provinciebestuur conformeert zich aan landbouwbeleid van de regering. We vinden dat het Nederlandse landbouwbeleid van de afgelopen decennia dramatisch is en wil juist niet dat Brabant zich aan Den Haag conformeert. Om Brabantse problemen op te lossen zijn Brabantse oplossingen nodig, de Brabantse problemen (en veestapel) zijn namelijk veel groter dan in andere provincies."