Nergens worden zoveel wapens gevonden als in Brabant

De in beslag genomen wapens. (Foto: Gemeente Asten)

In onze provincie zijn de afgelopen jaren veruit de meeste vuurwapens aangetroffen. Een vondst in Asten uit 2017 staat zelfs op nummer 1 van alle invallen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Bureau Beke in opdracht van de politie.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Enkele cijfers over de periode 2016-2019:

In totaal werden in Nederland 311 vuurwapens in beslag genomen.

66 daarvan vond de politie in Oost-Brabant.

In de politieregio Zeeland-West-Brabant werden nog eens 42 vuurwapens gevonden.

In Noord-Holland ging het om 60 wapens.

De grootste wapenvondst deed de politie in Asten. Daar werden in 2017 in een loods twintig pistolen, zeven geweren en vijf luchtbuksen gevonden.

“Er worden wel eens vaker wapens gevonden, maar zo’n grote vondst heb ik zelf nog niet eerder meegemaakt. Ik ben heel blij dat we deze wapens van straat hebben gehaald", zei Peter Knoops van het interventieteam destijds.

In dezelfde periode waren er 850 incidenten waarbij een vuurwapen werd gebruikt. De top 4 van de grote steden:

Rotterdam: 112 Amsterdam: 65 Nijmegen: 21 Eindhoven: 19

De top 3 per politieregio:

Regio Rotterdam 165 Oost-Nederland 141 Zeeland-West-Brabant 92

Er zijn dus veel wapens in Brabant, maar ze worden niet allemaal (in Brabant) gebruikt.

Twee schietpartijen per dag

Tussen januari 2019 en september 2019 vonden er in Nederland 445 schietincidenten plaats. Dat komt neer op gemiddeld twee per dag.

De onderzoekers waren onder de indruk van wat ze allemaal tegenkwamen: "We werden geraakt door de gesprekken die we voerden over incidenten waarbij vuurwapens een rol speelden. Vooraf hadden we niet verwacht dat vuurwapens in zoveel verschillende contexten zulke diepe sporen konden achterlaten bij slachtoffers, nabestaanden, in woonbuurten, bij professionals én in onze samenleving." Ze hopen dat deze nieuwe cijfers bijdragen aan een sterkere aanpak van vuurwapengeweld.