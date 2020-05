Wachten op privacy instellingen... De busjes voor het leerlingenvervoer worden flink onder handen genomen (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/2 Taxibusjes worden schoongespoten, want het leerlingenvervoer gaat weer beginnen

Maandag gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs weer open en dus komt ook het leerlingenvervoer weer op gang. Taxibedrijven maken zich klaar om al die kinderen veilig te kunnen vervoeren.

Geschreven door Imke van de Laar

Met een hogedrukspuit worden de busjes van taxibedrijf Van Kronenburg in Liempde helemaal schoongespoten. Eigenaar Martijn van Kronenburg lachend: "Dat was hard nodig, ze hebben toch wekenlang stilgestaan."

Anderhalve meter uit elkaar zitten

Normaal vervoert het taxibedrijf zo'n 600 kinderen van en naar school. Maar doordat de scholen maar gedeeltelijk opengaan en sommige ouders hun kinderen nog thuishouden, rijden er voorlopig 150 tot 200 leerlingen mee. Van Kronenburg: "Die gaan wij vervoeren in de busjes die wij normaal voor rolstoelvervoer gebruiken. Daar zitten losse stoelen in, zodat ze anderhalve meter van elkaar en van de chauffeur kunnen zitten. Er passen dan drie of vier kinderen veilig in een busje."

Hij opent een deur van een net gewassen taxibusje. Binnen is er nauwelijks iets veranderd. Geen schermen van plexiglas of plastic hoezen om de stoelen. Maar dat hoeft volgens Van Kronenburg in deze busjes ook niet.

Niet meer in de bus afscheid nemen

Wat wel verandert, is de manier van vervoeren. "De chauffeur maakt zoals gebruikelijk de deur open voor de kinderen, maar daarna stapt hij achteruit en moeten de kinderen zelf instappen. Ook mogen hun ouders niet meer mee de bus in om afscheid te nemen. En de kinderen moeten voortaan zelf hun gordels omdoen. Als dat echt niet lukt, zal de chauffeur handschoentjes aandoen en helpen."

Na iedere rit is de chauffeur bovendien verplicht om de bus te desinfecteren.

Aan de slag

Op de vraag of de chauffeurs niet bang zijn om weer met de kinderen op pad te gaan, antwoordt Van Kronenburg lachend: "Nee gelukkig niet. Bijna alle chauffeurs zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen."