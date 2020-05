De duiven van Frans fladderen vrolijk over de grens, maar voor hun baasje blijft België gesloten

Wachten op privacy instellingen... Frans Belleter met een van zijn wedstrijdduiven (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige 1/2 Frans (66) begrijpt niet waarom de duivensport niet door kan gaan tijdens de coronacrisis: 'We hebben geen groepsvorming'

Frans Belleter (66) uit Nispen zit op zijn praatstoel als het over zijn duiven gaat, maar zijn liefhebberij komt in de knel nu de grens met België is gesloten. "Dit is Power Boy, dat wordt een hele goede duif. Kijk eens naar die vleugels, schitterend. Hij was als jaarling vorig jaar achtste op Agen (Frankrijk). Een afstand over ruim achthonderd kilometer."

Geschreven door Erik Peeters

De riante verblijven van de duiven van Frans staan op amper zeventig meter afstand van de grens met het Belgische Essen. De duiven trekken zich dan ook niks aan van de blokkade en fladderen vrolijk heen en weer tussen de landen. Maar voor hun baasje is België nog steeds gesloten.

De grens tussen Nispen en Essen is dicht (foto: Erik Peeters)

Brabantse duivenmelkers kunnen hun jonge dieren daarom nu niet 'opleren' voor de wedstrijdroutes vanuit het zuiden. Bij dit opleren slaan de duiven oriëntatiepunten op om de weg terug naar huis te vinden. Daarvoor worden de dieren stapje voor stapje over een steeds grotere afstand van huis gelost, te beginnen in België.

Jong geleerd is oud gedaan

Frans: "Bij duiven is het net zoals bij mensen. Wanneer je jong bent, moet je het leren. Als de duiven dit jaar overslaan, wordt het steeds moeilijker om ze op te leren. Dan zouden ze makkelijker hun oriëntatie kunnen verliezen en dreigt er een hoog percentage verloren te gaan."

Er dreigt een generatie jaarlingen verloren te gaan (foto: Erik Peeters)

De belangrijke wedstrijden worden gehouden tussen half juni tot begin augustus. Voor de Brabantse duivenmelkers is het vijf voor twaalf. "Wanneer ik nog mee wil doen aan de grote klassiekers moet ik nu starten anders red ik het niet meer."

Nu of nooit

"Ik heb zes weken nodig voordat ik aan de eerste serieuze wedstrijd mee kan doen. Stel dat ik op 1 juli zou mogen beginnen dan kom ik half augustus aan bod. De vogels komen dan in de rui en vergeet het dan maar met vliegen. Ik geniet dan wel rundum hause van ze", aldus Frans.

Jaarlingen moeten worden getraind voordat ze aan wedstrijden meedoen (foto: Erik Peeters)

Hij begrijpt niet waarom de duivensport niet door kan gaan tijdens de coronacrisis. "We hebben geen groepsvorming. We korven de duiven in volgens protocol en ze worden daarna gelost door twee man, meer niet. De duiven vliegen door de lucht en ze komen niet met mensen in aanraking. Ik snap dus eigenlijk niet waarom dat niet kan", verzucht Frans.

Tegelijkertijd realiseert hij zich dat zelfs Power Boy en de rest van zijn 250 duiven 'slechts' een belangrijke bijzaak zijn in het licht van de corona-ellende. "Als je ziet hoeveel doden er al zijn gevallen door die ziekte dan zijn de duiven peanuts."

Zoals het er nu naar uitziet blijft de grens met België zeker nog tot 8 juni gesloten voor 'niet-essentiële reizen'.