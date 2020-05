'Schandalig om de cultuursector te degraderen tot hobbyclubje', zegt oud-gedeputeerde

“Het is schandalig kortzichtig!” Zo vat oud-gedeputeerde Henri Swinkels (SP) het cultuurgedeelte van het nieuwe bestuursakkoord van de provincie samen. Hij zette zich als gedeputeerde vier jaar lang in voor cultuur. Hij voorziet nu een groot probleem voor de culturele sector. Hij gaat ervan uit dat instellingen gaan omvallen.

Creativiteit

Het steekt Swinkels dat dit college niet inziet wat de waarde is van cultuur voor Brabant. “Op het moment dat je van mensen afscheid moet nemen, wat nu helaas veel gebeurt, gaan we meestal op zoek naar een gedicht of een lied. Dat doen we om emoties over te brengen die we blijkbaar niet in woorden kunnen overdragen. Het is allemaal verbeeldingskracht. Cultuur moet ons op die manier inspireren.”