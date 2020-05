Efteling-directeur is blij dat het park weer open kan: 'Maar dit wordt het slechtste jaar ooit'

Efteling-directeur Fons Jurgens.

Efteling-directeur Fons Jurgens vindt het heel fijn dat het park 20 mei weer kan openen, maar heeft er ook een gemengd gevoel bij. “We zitten nog midden in de coronacrisis en er is nog geen vaccin. Dus ik vind blijdschap ook weer niet echt op zijn plaats”, zegt hij. Hij verwacht dat dit jaar voor het park wat omzet betreft het slechtste jaar ooit zal worden.

Geschreven door Ista van Galen

De tegenvallende inkomsten hebben volgens hem ook gevolgen voor 2021 en 2022. "Geld dat wij verdienen, investeren we in het park. Als je bijna niets verdient, kun je ook bijna niet investeren”, zegt Jurgens.

Hij durft nog niet te zeggen of er de komende jaren dus geen uitbreiding zal komen. “Dat is afhankelijk van hoe de komende tijd zal zijn. We hebben een visie waarbij we ons focussen op kwaliteit en duurzaamheid en het is jammer dat je die plannen richting 2025 niet zo snel kunt uitvoeren als je zou willen.”

Ook voor de nieuwe achtbaan Max & Moritz heeft de sluiting gevolgen gehad. “De planning is natuurlijk in de war gegooid. Hij zal snel openen, maar we weten nog niet wanneer. 20 mei in ieder geval nog niet”, verzekert directeur Jurgens aan Omroep Brabant.

Als je anderhalve meter afstand houdt, mag je best met een vriend of vriendin naar de Efteling.

In nauw overleg met de Brabantse veiligheidsregio's heeft het attractiepark besloten dat de poorten binnenkort weer open kunnen. Wel met de nodige aanpassingen. Zo komen er dranghekken en markeringen op de grond voor eenrichtingsverkeer en mag er alleen met pin betaald worden.

“De capaciteit is met een derde verminderd, dus er kunnen enkele duizenden bezoekers naar binnen”, vertelt Jurgens. Tot de opening worden iedere dag verschillende maatregelen getest en waar nodig aangepast.

Het was een bizarre periode.

Het lijkt erop dat er niet gecontroleerd gaat worden of je met een huishouden of vrienden naar het park gaat. “Als je anderhalve meter afstand houdt, mag je best met een vriend of vriendin naar de Efteling”, zegt Jurgens.

“Het was een bizarre periode”, vertelt Jurgens. “Ik en mijn drieduizend collega’s hebben heel zware weken achter de rug. Maar ik ben zo trots op ze. Ze hebben zich er goed doorheen geslagen, de draad snel opgepakt en veel onderhoud gedaan. Dus dat is weer een mooi gevoel.”

In 2010 hadden we met elkaar besloten om nooit dicht te gaan.

De sluiting van het attractiepark viel de Efteling-directeur een paar weken geleden zwaar. “In 2010 hadden we met elkaar besloten om nooit dicht te gaan. Als je dan als directeur toch het park moet sluiten, is dat erg vervelend”, zegt hij.

Het was voor de Jurgens de afgelopen weken ook vreemd om door een lege Efteling te lopen. “Ik dacht steeds: wat zonde dat je het park niet kunt laten zien aan de gasten. Want daar doe je het allemaal voor.” Hij kijkt dan ook uit naar 20 mei. “Ik word zo blij als ik collega's en gasten weer kan zien.”