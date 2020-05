De Efteling vanaf 20 mei weer open, kaartjes vooraf online kopen

De Efteling gaat weer open. (Foto: ANP / Remko de Waal)

De poorten van de Efteling gaan vanaf 20 mei weer open. Het attractiepark heeft dat in overleg met de Brabantse veiligheidsregio's besloten. Het attractiepark is dan klaar om een derde van het normale aantal bezoekers te ontvangen, laat ze weten. Op vrijdag 13 maart ging het park in Kaatsheuvel dicht als gevolg van de coronacrisis.

De Efteling maakte eerder bekend in elk geval tot en met 19 mei dicht te blijven. Nadat het kabinet woensdag versoepelingen van de maatregelen bekendmaakte, begon het park overleg met de veiligheidsregio's over heropening.

Het streven is nu dus om 20 mei open te gaan. Daarvóór wordt er al met kleine groepjes van onder meer medewerkers getest hoe bepaalde coronamaatregelen, zoals anderhalvemeter-maatregelen, in het park werken. Volgens een woordvoerder worden alle attracties aangepast om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Hiermee wordt vanaf volgende week getest en vervolgens besluit de Efteling hoe alles er precies komt uit te zien.

Het openingsschema van De Efteling (Beeld: De Efteling)

"Veiligheid heeft altijd onze prioriteit. Het openen van ons attractiepark doen we daarom stapsgewijs", geeft De Efteling aan. "We beginnen met een kleine groep gasten en verwelkomen daarna steeds meer gasten in ons park. Zo kunnen onze medewerkers wennen aan nieuwe werkwijzen en kunnen we, waar nodig, de puntjes op de i zetten."

Extra hygiënemaatregelen

Een spontaan dagje Efteling is de komende tijd nog niet mogelijk. Vooraf online een kaartje kopen is verplicht. Zo kan het park zich houden aan een maximaal aantal bezoekers. Brancheorganisatie De Club van Elf liet eerder al weten dat parken zelf moeten bepalen hoeveel bezoekers er naar binnen kunnen.

Om te verzekeren dat dit gebeurt binnen de maatregelen van de anderhalvemeter-samenleving hebben de dagattracties samen een protocol opgesteld. Dit protocol voorziet ook in extra hygiënemaatregelen. Zo plaatst De Efteling centrale desinfectiepunten en worden bijvoorbeeld beugels voor de veiligheid in attracties en deurklinken extra vaak schoongemaakt.

Bosrijk alweer open

Door de sluiting heeft het attractiepark topdagen zoals Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag al moeten missen. Dat geldt ook voor de normaal gesproken drukke meivakantie. Zoals eerder al bekend werd gemaakt, is vakantiepark Efteling Bosrijk nu alweer open. Vakantiepark Loonsche Land en het Efteling Hotel openen hun deuren tegelijk met het attractiepark.

Het Efteling Golfpark gaat waarschijnlijk eerder open, maar wanneer is nog niet bekend.