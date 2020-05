Geweldsgolf in Eindhoven: 'Grote belangen, veel geld, jonge gasten, internationale netwerken'

Burgemeester John Jorritsma: "We hebben elkaar nodig om deze uitwassen te bestrijden"

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma maakt zich zorgen over zeker tien zware geweldsmisdrijven in zijn regio sinds maart 2018. De politie en het Openbaar Ministerie zien meerdere verbanden tussen de delicten. "Het is ernstig wat hier gebeurt. Het gaat over grote belangen, veel geld, jonge gasten, internationale netwerken.”

Geschreven door Ron Vorstermans

“Het is voor mij uiteraard niet nieuw”, erkent de burgemeester in gesprek met Omroep Brabant. “Al jaren vechten we tegen misdaad in de stad en regio”, zegt Jorritsma. ”Het is niet voor niets dat we hier in Brabant een taskforce ondermijning hebben die samenwerkt met politie, Openbaar Ministerie en allerlei andere ketenpartners.”

Ik heb ik niet de indruk dat de gemiddelde Eindhovenaar zich onveilig voelt.

Maar het aantal beschietingen lijkt toe te nemen. En het eind van de geweldsgolf is nog niet in zicht. Bij de politie zijn de afgelopen maanden diverse tips binnengekomen over op handen zijnde afrekeningen. "Meerdere criminele netwerken staan elkaar naar het leven", zo schrijft de politie vrijdag.

Jorritsma spreekt over ‘een afrekencultuur binnen bepaalde kringen’. “Het gevaarlijke daarvan is dat daders steeds minder ontziend zijn. Ze maken er ook geen probleem van op straat beschietingen te doen.”

Voelt de Eindhovenaar zich nog wel veilig, is dan de vraag. “Wij monitoren regelmatig het veiligheidsgevoel in de stad. Ik wil het niet bagatelliseren, maar ik heb ik niet de indruk dat de gemiddelde Eindhovenaar zich onveilig voelt.”

Wij kunnen dit niet alleen oplossen.

De burgemeester zegt dat hij het geweld wel degelijk serieus neemt. “Ik heb liever een ander imago als stad, maar het is wel een feit dat het aan de orde is. Maar het is ernstig wat hier gebeurt. Het gaat over grote belangen, veel geld, jonge gasten, internationale netwerken.”

In de toekomst kunnen nog meer afrekeningen plaats gaan vinden, erkent de burgemeester. Hij doet daarom een oproep: kijk niet weg.

“Daarom komen we zelf met het nieuws over deze verbanden tussen de delicten naar buiten. Wij kunnen dit niet alleen oplossen. We hebben ook het publiek nodig. Heb je informatie? Deel die met de politie. Samen kunnen we het opnemen tegen dit soort criminele uitwassen.”

In het geval van de liquidaties en de pogingen daartoe looft het OM beloningen uit voor cruciale tips. In totaal bedraagt het tipgeld inmiddels 115.000 euro.

Concrete namen

Het lijkt nu even rustig in het criminele milieu, maar dat is volgens Ron van Brussel, teamchef van de recherche in Oost-Brabant, zeker niet het geval.

“De afgelopen maanden zijn er bij ons meerdere zeer serieuze tips binnengekomen over op handen zijnde afrekeningen in het criminele milieu", zegt hij. Daarbij worden volgens hem soms heel concreet namen genoemd.

Zowel potentiële slachtoffers als daders zijn in de afgelopen tijd door de politie gewaarschuwd. In alle gevallen is een opsporingsonderzoek gestart.

