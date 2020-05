Verband tussen liquidaties en schietpartijen in Eindhoven, politie verwacht meer afrekeningen

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Conflicten in het criminele milieu, signalementen en auto's die overeenkomen, haperende wapens en vooral heel veel kogels. De politie en het Openbaar Ministerie zien meerdere verbanden tussen zeker tien zware geweldsincidenten in de regio Eindhoven sinds maart 2018: “Netwerken in het drugsmilieu vechten conflicten uit met extreem veel geweld en dat moet stoppen”, zo schrijft de politie. Ze heeft de afgelopen maanden meerdere tips binnengekregen over op handen zijnde afrekeningen.

Geschreven door Sandra Kagie

Met een speciale website vraagt de recherche het publiek nu mee te denken in zeker tien onderzoeken: “Het kan niet anders dan dat er mensen zijn die meer weten, maar die bijvoorbeeld uit angst voor criminelen tot nu toe hebben gezwegen”, schrijft de politie

Ron van Brussel, teamchef van de recherche in Oost-Brabant, geeft aan 'in zeker tien zaken zien parallellen te zien'. In meerdere onderzoeken kwam er volgens hem informatie binnen bij de recherche die in zijn woorden 'voeding geeft aan het scenario dat leden uit meerdere criminele netwerken elkaar naar het leven staan.”

'Concrete namen'

Het lijkt nu even rustig in het criminele milieu, maar dat is volgens hem zeker niet het geval. “De afgelopen maanden zijn er bij ons meerdere zeer serieuze tips binnengekomen over op handen zijnde afrekeningen in het criminele milieu in de regio. Daarbij worden soms heel concreet namen genoemd. Zowel potentiële daders als slachtoffers worden door ons aangesproken en gewaarschuwd en er wordt een opsporingsonderzoek opgestart.”