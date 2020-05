Muggen zijn er erg vroeg bij dit jaar: 'En het zijn er heel veel'

Een zwerm dansmuggen.

Houd je hart vast voor slapeloze nachten. Er zijn momenteel erg veel muggen en dat is veel vroeger dan normaal. Niet alleen in natuurgebieden wemelt het ervan, ook in woonwijken en achtertuinen. "Ik wandelde kort geleden door het bosgebied van de Drunense Duinen en werd bijna opgevreten", vertelt een vrouw. "Hele wolken muggen vliegen achter je aan."

Geschreven door Peter de Bekker

Boswachter Frans Kapteijns staat er niet van te kijken. "Het is een mooi voorjaar voor muggen", legt hij uit. Kapteijns wijst op de milde winter, de vele regen die kort geleden viel en het warme, zonnige weer waar we nu mee te maken hebben. "Door de behoorlijk vele regen zijn bakjes en bloempotjes gevuld met water waar de muggen hun eitjes konden afzetten. Die larven komen nu massaal uit. Met de warmte die we nu hebben, komen die beestjes enorm op."

Dansmuggen steken niet

Toch hoeven mensen niet te schikken als ze een zwerm muggen zien als ze door het bos lopen. "Dat zijn dansmuggen", legt Kapteijns uit. "Die steken niet." Maar steekmuggen zijn er - vanwege dit voor muggen ideale weer - ook veel.

"Heel veel", knikt de boswachter. "Ik ben net terug van een wandeling bij Kasteel Nemerlaer in Haaren en toen ik aan het eind van mijn tocht was, kwam er weer een stel naar boven toe. Dat krijg je als je door natte graslanden loopt. In een droge gebieden zoals hoger gelegen zandgronden en heidegebieden kom je hen nauwelijks tegen. Maar in de bosrand of dichtbij beken, sloten en vennen wel en dan komen ze naar boven toe. Toen ik begon met wandelen was het nog redelijk fris. Toen was er nog geen mug te zien. Maar rond kwart over acht kwamen ze ineens naar boven. En ja hoor, toen werd ik ook geprikt, haha."

Walnotenboom

Vroeger, zo'n twintig jaar geleden, doken muggen pas eind mei op. "Maar tegenwoordig zijn ze al eind april al actief. Dit heeft alles te maken met het opwarmen van de aarde." Houd dus rekening met wat slapeloze nachten binnenkort. Al zijn er trucjes. "Zoals azijn bij je nachtkastje neerzetten of jezelf insmeren met muggenmelk."

Zelf heeft Kapteijns een walnotenboom in de tuin staan. "Zoiets werkt heel erg goed. Deze bomen hebben een bepaalde geur en die houdt veel muggen weg. Al wil dit niet zeggen dat er niet eentje af en toe 'ontsnapt'. Dat gebeurt altijd wel keer. Het is gewoon lastig. Steekmuggen komen af op je lichaamstemperatuur en de stoffen die je uitstoot. Feilloos vinden ze ons. Het zijn overigens alleen de vrouwtjes die steken. Die hebben bloed van zoogdieren nodig om hun ei-ontwikkeling in gang te zetten."