Wat is jouw favoriete Brabantse nummer aller tijden? Stem nu op de Brabantse Top 100

Wordt het 'Brabant' van Guus Meeuwis, 'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers of één van de vele andere Brabantse nummers? Omroep Brabant is op zoek naar de honderd mooiste liedjes uit de eigen provincie. Iedereen kan vanaf nu een stem uitbrengen voor de Brabantse Top 100.

"Er zijn zoveel mooie liedjes uit Brabant. Maar gek genoeg hebben we nog nooit een verkiezing gehouden over wat nu de allermooiste liedjes zijn", vertelt radiopresentator Maarten Kortlever. "Het publiek mag het nu gaan bepalen. Daar zitten natuurlijk die bekende liedjes van Guus en Gerard tussen. Maar wat dacht je van de onbekendere Mercy John? Of een oudje van de Tumbleweeds uit Kaatsheuvel? Ook mooi!"