Wegen naar Galderse Meren afgesloten vanwege topdrukte: 'Het was te mooi weer om niet te gaan'

Wachten op privacy instellingen... Het was te druk bij de Galderse Meren. Volgende Vorige 1/2 Drukte bij de Galderse Meren

De gemeente Breda heeft zaterdagmiddag mensen opgeroepen niet meer naar de Galderse Meren te gaan. Het was te druk bij de recreatieplassen. De gemeente zette per direct de zogenoemde 'Drukte Meter' in om de drukte te bestrijden. Aanwezige bezoekers noemden vooral het goede weer als reden om het gebied te bezoeken.

Geschreven door Jessica Ranselaar

In de loop van zaterdagmiddag kwamen er zoveel mensen naar de Galderse Meren dat de gemeente per direct de toegangswegen afsloot. Vanwege het goede weer hebben te veel mensen het recreatiegebied opgezocht. Ook burgemeester Paul Depla van Breda riep mensen op de drukte te vermijden en niet meer naar de zwemplas te gaan.

'Super lekker weer'

Bezoekers leken zich niet veel zorgen te maken over de drukte, bleek uit een rondgang: "Kijk, het is 26 graden, super lekker weer. En corona? Als 'ie valt dan valt 'ie, net als de loterij", zegt een jongen.

Een andere vrouw zegt tegen onze verslaggever: "We dachten: we gokken het erop. Je wil toch met de kinderen weg en niet de hele dag binnen zitten. Ik heb er geen spijt van dat we toch zijn gekomen."

'Opvragen hoe druk het is'

Om de drukte in het stadshart van Breda te spreiden introduceerde de gemeente deze week de zogenoemde 'Drukte Meter'. Die wordt nu ook buiten het stadscentrum ingezet om de drukte tegen te gaan.

Mensen kunnen via een speciaal WhatsApp-nummer opvragen hoe druk het op dat moment is de binnenstad of bij de Galderse Meren.

LEES OOK: Drukte Meter laat via WhatsApp weten of je kunt gaan winkelen in de binnenstad van Breda