Een automobilist uit Den Bosch moest zijn rijbewijs inleveren, nadat hij lachgas gebruikte terwijl hij achter het stuur zat.

Een motoragent zag dat hij aan een ballon lurkte. De bijrijder had een fles lachgas tussen zijn benen staan.

Het rijbewijs is opgestuurd naar het CBR, dat gaat onderzoeken of de man wel geschikt is om te rijden, zo meldt de politie.