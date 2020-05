Weinig boetes op warme dag: 'Druk, maar mensen houden zich aan de regels'

Drukte bij de Galderse Meren. Foto: Omroep Brabant.

Op veel plekken in Nederland was het zaterdag druk. Vooral stadscentra, bouwmarkten en recreatiegebieden werden veel bezocht. Over het algemeen hielden mensen rekening met de regels rond het coronavirus, enkele uitzonderingen daargelaten.

Geschreven door Malini Witlox

De gemeente Breda sloot de toegangswegen naar de Galderse Meren af wegens drukte. Ook in het centrum, bij de Asterdplas en Park Valkenburg waren veel mensen.

In bossen en andere natuurgebieden was het niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. "Het is druk, maar niet te druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan", zei de woordvoerder van Natuurmomenten.

Weinig boetes

Het Veiligheidsberaad meldde ook dat het drukker was dan normaal. De drukte leidde niet tot bekeuringen van handhavers, op enkele uitzonderingen na, liet het beraad weten.

De meeste mensen probeerden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Volgens het beraad ging dat grotendeels goed, maar vraagt het in de steden rondom winkels nog wel enige aandacht.

'Waarschuwen vaak voldoende'

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls: "We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan. Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden. Gelukkig lijkt dit op de meeste plaatsen geen problemen op te leveren. Waar nodig, is vandaag ingegrepen. Vaak is aanspreken of waarschuwen voldoende."