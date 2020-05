Man (20) uit Halsteren gewond bij steekpartij in Bergen op Zoom, nog niemand aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp

Bij de steekpartij die zaterdagmiddag plaatsvond in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom, is een 20-jarige man uit Halsteren gewond geraakt. Dat laat de politie zondagochtend weten.

Geschreven door Peter de Bekker

De steekpartij vond rond drie uur plaats. Het slachtoffer was na de steekpartij nog aanspreekbaar. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en vervolgens gehoord.

Signalement

"Er is nog niemand aangehouden die aangemerkt kan worden als verdachte", laat een woordvoerder van de politie weten. Er is ook geen duidelijk signalement van de dader. Waarom de man uit Halsteren werd gestoken, is ook nog niet duidelijk.

