Willem II bedankt fans: gratis naar Europese wedstrijd wanneer je een seizoenkaart koopt

Supporters van Willem II die voor komend seizoen een seizoenkaart kopen, mogen als bedankje gratis naar een Europese thuiswedstrijd van de Tilburgers. Het gaat dan om de eerste wedstrijd waarbij weer publiek welkom is.

Het is onduidelijk wanneer het nieuwe voetbalseizoen begint en wanneer er toeschouwers welkom zijn in de stadions. De overheid wil in principe pas fans toelaten bij grote evenementen als er een vaccin is gevonden, maar dat kan nog lang duren. De KNVB hoopt dat er al eerder onder bepaalde voorwaarden gefaseerd toeschouwers mogen zijn bij voetbalwedstrijden.