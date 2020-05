Frank Lammers draait nieuwe film over leraar in coronatijd in Eindhoven

Frank Lammers in KRAAK.

De nieuwe film van Frank Lammers 'Groeten van Gerri' wordt grotendeels in Eindhoven opgenomen. Zo neemt de acteur uit Mierlo zondag vanuit een appartement in Eindhoven een aantal scenes op met zijn tegenspeelster Heddy Lester. Via Skype, want licht en cameramensen is allemaal lastig in deze coronatijd, legt hij zondag in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant uit.

Geschreven door Sandra Kagie

Lammers speelt in de film, die ook door hem geregisseerd wordt, scheikundeleraar Gerri van Vloghoven die door het coronavirus gedwongen is vanuit huis les te geven. Deze week worden zijn shots opgenomen, vertelt hij. Dit ook weer in het appartement in Eindhoven.

Lammers, die al lange tijd in Amsterdam woont, is dus weer wat vaker in Brabant te vinden. "Misschien moet ik wel terugkomen", dreigt hij zondag aan het eind van het gesprek wanneer het gaat over de positie van cultuur in onze provincie.

Donderdag presenteerde de nieuwe Brabantse coalitie haar plannen. En vooral het ontbreken van een gedeputeerde voor Cultuur noemt de acteur 'verbijsterend'. "Gaan we het nu alleen nog maar hebben over geld verdienen nu verdieping is weggestreept", vraagt hij zich af.

Bekijk hier heel het gesprek met Frank Lammers uit KRAAK.

