Roman Figiel, een van de laatste Poolse bevrijders van Breda overleden

Roman Figiel bij zijn overleden strijdmakkers op het Pools Ereveld in Breda.

In Breda is in de nacht van zaterdag op zondag Roman Figiel overleden. Hij was een van de laatste nog levende Poolse bevrijders van de stad. Eind oktober werd de veteraan op de Grote Markt nog bejubeld door duizenden Bredanaars, tijdens de 75-ste viering van de bevrijding van de stad én was hij aanwezig bij het bezoek door de koning Willem-Alexander en de Poolse president. Roman Figiel werd 94 jaar.

Geschreven door Raoul Cartens

Het leven van de veteraan was zwaar getekend door de Tweede Wereldoorlog.

Dwangarbeid

Roman Figiel werd op 6 januari 1926 in Opper-Silezië geboren en werd na de inval in Polen gevangen genomen door de Duitsers. Als dwangarbeider moet hij werken, onder meer aan de Duitse verdedigingslinie in Normandië. Vandaar wist hij, in juni 1944, te ontsnappen en de Amerikanen te bereiken die toen net in Normandië waren geland.

De Amerikanen stuurden hem door naar Schotland, waar de Eerste Poolse Pantserdivisie werd opgericht onder het bevel van generaal Stanislaw Maczek. Figiel ging naar het genie-bataljon en leerde hoe hij bruggen kon bouwen en mijnen kon ontmantelen. Na drie weken training onder het toeziend oog van generaal, werd hij soldaat en ontving hij een Pools uniform, wat een geweldige gebeurtenis voor hem was.

Geen tanks

Van Normandië tot in Noord-Duitsland hielp hij de Duitsers te verslaan, waaronder eind oktober in Breda. Dankzij de pantserdivisie is Breda bijna ongeschonden uit de strijd gekomen. Generaal Maczek koos er bewust voor om geen tanks en kanonnen in te zetten om de Duitsers te verdrijven. De stad werd te voet van deur tot deur heroverd.

Roman Figiel in een bewerkte foto als strijder en als veteraan (foto: Algorzata Lubbers-Dabrowska)

Joke

Na de oorlog keerde Figiel terug naar Breda, waar hij verliefd was geworden op Joke. Teruggaan naar Polen ging niet. De Russen hadden zijn land bezet en bestempelden de bevrijders van Breda als verraders. Jarenlang werkte de veteraan bij telecombedrijf Ericcson in Rijen en was hij een graag geziene gast in de Poolse gemeenschap in Breda.

Zo genoot hij in oktober zichtbaar van het eerbetoon op het bordes van het stadhuis. Maar nadat de muziek was verstomd en de Poolse vlaggen weer waren opgevouwen, voelde de veteraan zich thuis eenzaam. Zeker ook omdat zijn Joke was opgenomen in een verpleeghuis. Maar ook omdat hij zich als veteraan vergeten voelde. Samen met Serce Polski organiseerde Omroep Brabant een kaartenactie voor Figiel.

Meer dan 400 kerstkaarten

De actie werd een groot succes, want de schrijver van dit bericht mocht de veteraan dankzij u verrassen met ruim 400 kerstkaarten en cadeautjes. De lampjes in zijn ogen gingen even weer aan. Het was de laatste kerst van deze Bredase held, die dit weekend overleed aan hartfalen. Roman Figiel wordt vrijdag 15 mei in besloten kring gecremeerd.