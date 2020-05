Moederdag tijdens coronacrisis vraagt om creativiteit: 'Je doet het voor die lach op haar gezicht'

Wachten op privacy instellingen... Moederdagbezoek voor Bep (86) bij De Horst Volgende Vorige 1/2 Vioolconcert voor moederdag

Het was zondagmiddag druk op de meeste parkeerplaatsen van zorginstellingen. Dat is niet vreemd met Moederdag, wel is het apart dat veel kinderen en kleinkinderen in de tuintjes buiten staan. Ze praten en feliciteren hun moeder en oma door het raam, want een knuffel of gebakje op de kamer is er door de coronacrisis niet bij.

Geschreven door Collin Beijk

Voor de De Horst van WoonincVitalisPlus is het redelijk druk. De coronacrisis weerhoudt de mensen er niet van om elkaar op te zoeken en moeders in het zonnetje te zetten, ook al is het op gepaste afstand. Op de parkeerplaats staan op verschillende plekken kinderen en kleinkinderen bij de ramen te praten en zwaaien naar hun geliefde in het Eindhovense complex.

Dat geldt ook voor de familie Van den Heuvel. Ze zoeken de 86-jarige Bep Gilsing op, de moeder van Jolanda van den Heuvel en oma van Evi en Pim. Ze wordt niet vergeten tijdens Moederdag en aan de lach en stralende ogen is te zien dat Bep geniet van haar bezoek.

Voorstelling

De familie pakt uit voor hun oma. Kleinzoon Pim is muzikant en producer en is voor deze gelegenheid uit Hilversum gekomen met zijn vrouw. Hij heeft ook zijn viool meegenomen. "Ik heb wat klassiekers voor haar gespeeld zoals In Holland staat een huis." Niet alleen zijn oma luistert aandachtig vanuit haar kamer, ook vanuit de bovengelegen appartementen wordt genoten van de muziekl.

"Toen ze jong was speelde ze zelf ook viool, alleen zei haar vader op een gegeven moment: Die viool eruit of jij eruit!" vertelt Jolanda. De viool werd ingeruild voor een accordeon, maar oma Bep houdt nog altijd van het snaarinstrument. "Natuurlijk is het apart om zo Moederdag te vieren, maar het maakt je wel creatief", zegt Pim. "Je doet het voor die lach op haar gezicht", vertelt Jolanda terwijl ze naar haar moeder kijkt.

Salsa

Kleindochter Evi en haar vriend Dennis zetten ook letterlijk hun beste beentje voor. Het stel volgt dansles en terwijl vader Van den Heuvel op een smartphone bij het raam muziek afspeelt, dansen Evi en Dennis in het gras een salsa. Onwennig en een beetje zenuwachtig zo midden voor de zorginstelling, maar oma geniet zichtbaar van haar creatieve familie.

"Als die coronacrisis klaar is, moet je mij dat vioolspelen nog maar eens leren", roept oma Bep door het raam terwijl ze er strijkbewegingen bij maakt. Ze verheugt zich op de dag dat ze haar dochter en kleinkinderen weer kan vasthouden. "Voor nu is het niet anders, maar dit is ook heel leuk", roept ze door de kier van het klapraam.

Moeilijk

Zo op het eerste gezicht lijkt het goed Bep te gaan. Ze straalt plezier uit en dat zorgt voor een gezellige sfeer. Jolanda heeft het toch wel moeilijk met de situatie. "We hebben haar al twee maanden niet kunnen knuffelen, 15 maart dacht ik. Het is heel gek." Als kleine pleister op de wonde heeft ze voor haar moeder een heel zachte deken als cadeau. Als mevrouw Gilsing hem uitpakt, knuffelt ze hem meteen.

Bep zit pas sinds kort in De Horst in Eindhoven en dat was sowieso al wennen voor haar en de familie. "Ze zat eerst op de vierde en nu dan op de begane grond en daar ben ik wel heel blij mee, want dan kan je toch zo een beetje contact houden. De familie heeft sinds dit weekend ook een Skype-account aangemaakt voor hun oma.

De hoop is natuurlijk dat de familie hun oma binnenkort gewoon weer fysiek kan opzoeken. Toch laat de drukte voor verschillende tehuizen in Oirschot, Best en Eindhoven zien dat de coronacrisis ervoor zorgt dat Moederdag misschien wel meer gevierd wordt dan ooit.