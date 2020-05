Enorme windhoos gezien in Zundert en over de Belgische grens

Foto: Olivia de Koning.

In Zundert is zondagmiddag een enorme windhoos gezien. Het natuurverschijnsel werd ook gespot in onder meer het Belgische Hoogstraten, Loenhout en Wuustwezel.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Of de windhoos schade heeft aangericht en of er eventueel gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

