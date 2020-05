Wachten op privacy instellingen... De opgelaaide Peelbrand (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Sprookjesachtig gezicht in de Deurnese Peel, maar het is opgelaaid vuur

Het was een sprookjesachtig gezicht, zondagavond en -nacht in de Deurnese Peel. In het donker leek de grond licht te geven. Maar de realiteit was dat de Peelbrand oplaaide vanwege de harde wind. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de oplaaiende brandhaarden te blussen.

Geschreven door Peter de Bekker

"Als de wind aantrekt, gaat het vuur - dat nog steeds ondergronds smeult - weer extra branden", legt Thijs Verheul van de brandweer uit. "Dat wakkert dan aan en dan komen de vlammen boven de grond uit. Met name aan de voeten van berken. In de nacht is dit goed te zien. Mensen in deze omgeving zijn logischerwijs erg alert. Die waarschuwen ons en dan gaan wij weer kijken."

'Het gebied is veilig'

De Peelbrand brak 20 april uit en verwoestte al achthonderd hectare van het natuurgebied. Na een paar dagen was de brand onder controle, maar het smeulen kan nog weken duren.

"Het gebied is dusdanig veilig dat we niet meer elke nacht controleren", legt Verheul uit. "We hebben de randen van het gebied helemaal nat gemaakt en de bewaking is aan Staatsbosbeheer overgedragen. Het ziet er alleen, als het zo'n beetje begint te branden, even spectaculair uit."

De brandweer doofde het oplaaide vuur in de Deurnese Peel (foto: Harry Grijseels/SQ Vision).