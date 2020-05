Tientallen opslagplaatsen opengebroken bij Shurgard Storage in Den Bosch

Een van de opengebroken opslagruimtes in Shurgard Storage.

In tientallen opslagplaatsen van Shurgard Storage in Den Bosch is vorige week zondag in de vroege ochtend ingebroken. Dat meldt de politie maandag. Het is nog onduidelijk wat er is buitgemaakt bij het bedrijf aan de Rietveldenweg.

Geschreven door Ron Vorstermans

De politie meldt dat er ‘waarschijnlijk sprake is van meerdere daders’ en dat er beelden van beveiligingscamera's van de inbraak zijn. Shurgard Storage heeft namens zichzelf en de huurders aangifte gedaan. De huurders zijn allemaal verzekerd voor diefstal.

Eerdere inbraak bij Shurgard in Eindhoven

Shurgard heeft meer dan 200 vestigingen door heel Europa en verhuurt opslagplaatsen van verschillende grootten. Het bedrijf claimt op zijn website dat opgeslagen spullen in veilige handen zijn. In Eindhoven werd er twee jaar geleden ook al ingebroken bij het bedrijf.

Shurgard heeft nog niet op de inbraak gereageerd.