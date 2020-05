Kijk terug: John de Bever zingt helden van de zorg toe op Dag van de Verpleging

De bewoners van Zorggroep Archipel aan het Gagelboschplein in Eindhoven kregen dinsdag op de Dag van de Verpleging een concert aangeboden van John de Bever en Jimi Bellmartin, bekend van The Voice Senior. Omroep Brabant zond een deel van het concert live uit.

Zorggroep Archipel won met een actie voor mensen in de zorg een verrassingsconcert van De Bever en Bellmartin. In deze zorginstelling aan het Gagelboschplein in Eindhoven wonen ouderen met een zorgindicatie.