Eigenaar hevig geëmotioneerd als hij zijn loodsen in vlammen ziet opgaan: 'Alles is weg'

Van de loodsen is niets meer over (foto: Omroep Brabant).

Met tranen in zijn ogen kijkt Harrie naar zijn twee uitgebrande loodsen aan de Plantagebaan in Wouwse Plantage. “Alles is weg, alles is verloren”, zegt hij geëmotioneerd.

Geschreven door Bart Elzendoorn

In deze video hoor je een zeer geëmotioneerde Harrie praten over de brand in zijn loodsen:

Het ging maandagmorgen rond tien uur mis. Harrie, eigenaar van de loodsen, was op dat moment in de buurt aan het werk op het land. Daar zag hij dat zijn loodsen in lichterlaaie stonden. “Toen ik bij het erf aankwam, zag ik een grote vuurzee. Van de schrik ben ik nog met mijn bedrijfsauto tegen een boom gereden.”

Ik ben trots op mijn bedrijf, had het goed voor elkaar. En dan gebeurt dit.

Eenmaal op het erf zag ook Harrie dat er geen redden meer aan was. Het vuur greep door de harde wind razendsnel om zich heen. “Er is niks zo snel als water en vuur, zeggen ze wel eens. Dat heb ik nu met mijn eigen ogen gezien.”

Opnieuw volgen de tranen. En dat is logisch, want het levenswerk van Harrie ging in vlammen op. “Het is onbeschrijfelijk. Ik ben trots op mijn akkerbouwbedrijf, had het goed voor elkaar. En dan gebeurt dit. Er is niks van over. Geen tractor, geen auto, geen machine. Helemaal niks. Alles is verloren gegaan.”

In de loodsen stonden onder meer vijf tractoren, een landbouwploeg, een sproeimachine, een auto en een caravan. Ook lagen er aardappelen, zonnepanelen, kunstmest en stond er een dieseltank. “Een schrale troost is dat we goed verzekerd zijn.”

