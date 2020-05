John mag eindelijk weer op bezoek bij zijn moeder in het verpleeghuis: 'Ze had de dagen geteld'

John van der Wielen mag weer bij zijn moeder op bezoek

Het is een dag waar ze maanden naar hebben uitgekeken: John van der Wielen (52) uit Oss kon maandag voor het eerst weer op bezoek bij zijn moeder Ineke (73) die in verpleeghuis De Ruwaard woont. “Het was een beetje vreemd en wel spannend. Maar superleuk.”

Geschreven door Janneke Bosch

John en Ineke vertellen in de video hoe het was om elkaar terug te zien:

Precies twee maanden hadden ze elkaar niet gezien, John en zijn moeder Ineke. Maar sinds vandaag is bij enkele verpleeghuizen de bezoekregeling versoepeld en dus mag John zijn moeder weer bezoeken. “Ze had haar kamerdeur al openstaan en toen ik binnenkwam was er een heel grote glimlach”, herinnert John zich het bezoek. “Ze wist op de dag af hoe lang ze me niet gezien had. Ze had de dagen geteld.”

Daar knap ik echt van op, dat ik hem weer kan zien

Ook voor moeder Ineke was het een heerlijk weerzien met haar zoon. “Daar knap ik echt van op, dat ik hem weer kan zien”, zegt Ineke. En voorlopig niet voor het laatst. Vanaf nu staat haar deur élke dag wagenwijd open voor haar zoon.

John is vastbesloten ook élke dag bij zijn moeder langs te gaan: “Ze was gewend om elke dag bezoek te krijgen, dus daar heeft ze de afgelopen tijd wel moeite mee gehad. Nu zie je pas hoe fijn het is om elke dag te komen. Ik heb haar echt gemist.”

Een dag van blije harten en tranen in de ogen.

John en Ineke zijn niet de enigen voor wie het een emotioneel weerzien was. Meer bewoners van De Ruwaard mogen nu weer bezoek ontvangen, vertelt Frank van Putten, regiomanager van BrabantZorg, waar De Ruwaard onder valt. De eerste dag waren er meteen al 22 aanmeldingen. “Wat een feest. Heerlijk. Een dag van blije harten en tranen in de ogen.”

Maar hoe fijn het is elkaar weer te zien, bezoekers moeten zich aan strenge regels houden, vertelt Frank van Putten. “In ieder instantie komen mensen binnen in een sluis. Daar moeten ze een vragenformulier invullen. Vervolgens wordt hun temperatuur gemeten”, legt hij uit.

Knuffelen doen we wel als alles achter de rug is.

Als mensen verkoudheidsklachten of koorts hebben, komen ze De Ruwaard niet in. Vervolgens moeten mensen zichzelf ontsmetten en krijgen ze te horen hoe ze de kortste route naar het appartement van hun familielid kunnen nemen. Daar moeten ze zichzelf opnieuw ontsmetten. En als het bezoek vertrekt, moet het ritueel worden herhaald.

Het coronavirus is nu buiten de deur, bij De Ruwaard. En dat wil men graag zo houden. Daarom zijn er strenge maatregelen en moet ook bij pa, ma, opa of oma op bezoek die anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Geknuffeld mag er dus nog niet worden. Maar daar kan moeder Ineke mee leven: “Dat doen we wel als alles achter de rug is."