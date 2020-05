Busje met duizenden liters drugsafval achtergelaten bij basisschool: signalement van chauffeur

De bestelbus met op de achtergrond de school. (Foto: Tom van der Put / SQ Vision Mediaprodukties)

De politie heeft een signalement van de bestuurder van een bestelbusje dat in oktober met vierduizend liter synthetische drugsafval is achtergelaten bij een basisschool in Woensdrecht. Het gaat om een man van naar schatting 1,80 meter met een licht getint, Zuid-Europees uiterlijk en een volle baard. Het busje is die dag van Rotterdam naar Woensdrecht gereden.

Geschreven door Hans Janssen

In Bureau Brabant wordt het publiek maandagavond gevraagd mee te zoeken naar deze chauffeur. De wagen werd op 19 oktober van het vorige jaar geparkeerd bij basisschool De Poorte.

'Heel verontrustend'

Pieter Krebbekx, directeur van deze school, kan het nog steeds niet geloven dat iemand het in zijn hoofd heeft gehaald om de explosieve lading in zijn wijk, vlakbij zijn school, te parkeren. “Ongelooflijk, ik kan er met de pet niet bij. Dit is heel verontrustend.”

Een woordvoerster van de politie vertelt in het programma dat de gevolgen niet te overzien waren geweest wanneer kinderen ‘op ontdekkingstocht’ het spul hadden gevonden. In het busje stonden, zo blijkt uit onderzoek, ruim dertig gevulde en een aantal lege vaten.

Elders gestolen

De bestelwagen werd die vrijdag tussen kwart over vijf ’s middags en half acht ’s avonds geparkeerd. De bestuurder is daarna rustig weggelopen. Het voertuig was elders gestolen. De route van de bestuurder begon die dag in Rotterdam, zo blijkt uit onderzoek. De wagen had toen een ander kenteken dan op het moment dat het onderzoek naar de herkomst werd ingezet.